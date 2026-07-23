Zebani Efe olarak bilinen Efe Beycan. Fatma Soydaş'ın dijital alandaki yükselişinin arkasındaki kurgusal oyunlar bir bir deşifre oldu. Son olarak, geçmişte "satanistlerin peygamberiyim" diyerek gündeme gelen, ardından Umre'ye gidip tesbihat videolarıyla fenomen olan "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan ile kameralar karşısına geçti. Temmuz 2026'da kamuoyuna "sevgili olduklarını" duyuran ikilinin bu hamlesinin tamamen bir PR ve reyting tuzağı olduğu ortaya çıktı. Soydaş, olayın ardından kameralara geçip "İlişkimiz tamamen kurguydu, sadece iş birliği yaptık" diyerek izleyicileri nasıl kandırdığını itiraf etti.

İsmini göğsüne yazdırdığını iddia eden Efe Beycan ise melankoli rolleri keserek kaybettiği takipçilerin peşine düştü. Ancak bu aşırı görünürlük, kamuoyunun ve adli makamların dikkatini Soydaş'ın üzerindeki karanlık bulutlara çekti! Fatma Soydaş cezaevine gönderildi: Savcılıktan video delilleri açıklaması EKRANDA DİK DURUŞ TİYATROSU, SAVCILIKTA 'BEN YAPMADIM' ACİZLİĞİ! Fatma Soydaş'ın yüzsüzlüğü ve kendi beyanlarıyla çelişen tavrı, savcılık dosyasıyla birlikte ayyuka çıktı. Daha birkaç ay önce katıldığı bir sosyal medya kanalında abonelik sisteminden kazandığı paraları savunurken adeta meydan okuyan Soydaş, "Benim hesabım değil mi? İstediğimi atarım, ayağımı da atabilirim!" diyerek ahlaksızlığa kılıf uyduruyordu. Ancak ne zaman ki adli makamlar kapısına dayandı ve cezaevi soğukluğuyla yüzleşti, o 'dik duruş' tiyatrosu bir anda yerini "Ben zaten kapalı bir insanım, dini değerleri aşağılamam, o fotoğraflar montaj, yapay zeka ürünü" sözlerine bıraktı.