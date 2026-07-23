Fatma Soydaş'ın Zebani Efe kurgusu ve "istersem ayağımı da atarım" skandalı
Katıldığı programda "ayağımı da atarım' diye meydan okudu, köşeye sıkışınca "yapay zeka" yalanına sığındı! Zebani Efe ile kurduğu PR tezgahı patlayan Fatma Soydaş'ın VIP gruptaki milyonluk vurgununun ve cezaevine uzanan kirli tiyatrosunun tüm detayları ortaya çıktı. Bu ahlaksızlığa sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi...
Türkiye'nin muhafazakar kimlik kodlarını, dini hassasiyetlerini ve gençlerin temiz duygularını finansal vurgun kapısına dönüştüren sosyal medya pisliğine yargıdan tarihi bir tokat geldi.
Kendisini ekranlarda "Zaten kapalı bir insanım, çeyrek hafızım" diyerek dürüstlük abidesi gibi pazarlayan Fatma Soydaş'ın arka planda yürüttüğü ahlaksız kazanç çarkı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz takibiyle çökertildi ve Soydaş "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAHTE İLİŞKİLERLE REYTİNG KASTI: ZEBANİ EFE'YLE PR TEZGAHI!
Pembe saçları, yüzündeki onlarca hızması ve "Cehennem yaşım 456, pembe boynuzlu at benim tanrım" lakırdılarıyla TikTok algoritmalarının dibini sıyıran "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan da gündeme geldi. Bir dönem "Satanistlerin peygamberiyim" diyerek şok etkisi yaratan, ardından dini yayınlar yapan kanallar tarafından Umre'ye götürülüp Kabe önünde tesbihat çektirilen Beycan'ın aslında reyting ve para hırsıyla kurulan dijital bir piyon olduğu tescillendi. En son Fatma Soydaş'la kurduğu sahte aşk tezgahıyla milyonların duygularıyla oynayan Beycan patladı!
Fatma Soydaş'ın dijital alandaki yükselişinin arkasındaki kurgusal oyunlar bir bir deşifre oldu. Son olarak, geçmişte "satanistlerin peygamberiyim" diyerek gündeme gelen, ardından Umre'ye gidip tesbihat videolarıyla fenomen olan "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan ile kameralar karşısına geçti.
Temmuz 2026'da kamuoyuna "sevgili olduklarını" duyuran ikilinin bu hamlesinin tamamen bir PR ve reyting tuzağı olduğu ortaya çıktı. Soydaş, olayın ardından kameralara geçip "İlişkimiz tamamen kurguydu, sadece iş birliği yaptık" diyerek izleyicileri nasıl kandırdığını itiraf etti.
İsmini göğsüne yazdırdığını iddia eden Efe Beycan ise melankoli rolleri keserek kaybettiği takipçilerin peşine düştü. Ancak bu aşırı görünürlük, kamuoyunun ve adli makamların dikkatini Soydaş'ın üzerindeki karanlık bulutlara çekti!Fatma Soydaş cezaevine gönderildi: Savcılıktan video delilleri açıklaması
EKRANDA DİK DURUŞ TİYATROSU, SAVCILIKTA 'BEN YAPMADIM' ACİZLİĞİ!
Fatma Soydaş'ın yüzsüzlüğü ve kendi beyanlarıyla çelişen tavrı, savcılık dosyasıyla birlikte ayyuka çıktı.
Daha birkaç ay önce katıldığı bir sosyal medya kanalında abonelik sisteminden kazandığı paraları savunurken adeta meydan okuyan Soydaş, "Benim hesabım değil mi? İstediğimi atarım, ayağımı da atabilirim!" diyerek ahlaksızlığa kılıf uyduruyordu. Ancak ne zaman ki adli makamlar kapısına dayandı ve cezaevi soğukluğuyla yüzleşti, o 'dik duruş' tiyatrosu bir anda yerini "Ben zaten kapalı bir insanım, dini değerleri aşağılamam, o fotoğraflar montaj, yapay zeka ürünü" sözlerine bıraktı.
MÜSTEHCENLİK SİPERİ
Savcılık dosyasına giren şok detaylar, Soydaş'ın dini değerleri nasıl bir kazanç kapısı haline getirdiğini gözler önüne serdi. Kur'an-ı Kerim'i tersten okuduğu iddia edilen videoları dolaşıma sokan, başörtülü görsellerini alkollü içki çağrışımı yapan köpüklü bardaklarla servis eden Soydaş'ın asıl "vurgun" çarkı Instagram VIP abonelik sisteminde patladı.
Aylık 59,99 TL abonelik ücretiyle 18 binden fazla kişiyi kapalı gruba toplayan ve sadece bu sistemden aylık 1 milyon TL'nin üzerinde brüt kazanç elde eden Soydaş, bedenini sergilediği eleştirilerine "Bu benim abonelik sistemim. İstediğimi paylaşırım, ayağımı da paylaşırım" diyerek pişkin bir savunma yaptı. Ancak yargı, müstehcenliğin bir ödeme duvarı (paywall) arkasında pazarlanmasını affetmedi!
|Platform ve Gelir Modeli
|Performans Metrikleri
|Elde Edilen Yaklaşık Kazanç
|Soruşturma Tespiti
|TikTok Canlı Yayın
|42 Dakikalık Tek Yayın
|323.330 TL
|Anlık etkileşimin nakde çevrilmesi
|Instagram VIP (Kısa Vade)
|2 Gün / 9.338+ Yeni Abone
|560.186 TL
|Özel içerik vaadiyle kayıt dışı kazanç
|VIP Abonelik Grubu
|18.000+ Aktif Abone
|1.000.000+ TL / Aylık
|TCK 226/2 Müstehcenlik Ticareti
BU AHLAKSIZLIĞA SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sözde fenomen Soydaş'ın tutuklanmasıyla birlikte eski video ve fotoğrafları tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı müstehcen görüntülere sert tepkiler verdi.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
"Eğer muhafazakar görünüp dini çekimler yapıyorsan 'ben istediğimi atarım' demen doğru değil"
"Dini yozlaştırıyor bu kadın! Zararı doğrudan dine, İslamiyet'e!"
"Ya sen ne rezil, ne utanmaz bir insansın! O başındaki örtüyü çıkar, sonra ne yaparsan yap!"
"Suç sadece bunlarda değil; bunları izleyip prim yaptıranlarda! Hele bir de para ödeyip abone oluyorlar bu salakça şeyleri izlemeye!"
"BU DA YENİ MODA!"
Suç işledikten sonra mağdur edebiyatı yapıp acındırma numaralarına başvuran fenomene yönelik toplumsal öfke doruk noktasına ulaştı. Vatandaşlar, "Bu da yeni moda! Çoğu sosyal medya içerik üreticisi bir halt yiyor, sonra mağdur edebiyatı yapıp kamera karşısında Küçük Emrah yapıyor kendini." diyerek tepkisini dile getirdi.