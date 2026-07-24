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Sıcaklık düşüyor: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji’den alınan son dakika verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Batı Akdeniz'e kadar birçok bölge sağanak yağışların etkisine girmeye hazırlanırken; Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgarlar görülecek. Megakent İstanbul'da ise yağmurlu hava etkisini gösterdi. İşte 24 Temmuz 2026 il il yurtta hava durumu raporu.

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Sıcaklık düşüyor: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı

Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyre giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları çakılacak. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, denizlerde ise fırtına alarmı verildi.

(Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.) İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor.(Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.) İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor.

TAKSİM'DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış etkili olmaya başladı.

Video Oynatma İkonu Meteoroloji'den 38 il için yağış uyarısı!

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu raporunu yayımladı.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, birçok bölgede ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek.Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanacak. Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 40-60 km'ye ulaşacak.Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 40-60 km'ye ulaşacak.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ile doğusunda zamanla güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat kuvvete ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de fırtına, Ege Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar alarmı verildi.Batı Akdeniz'de fırtına, Ege Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar alarmı verildi.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi'nde Balıkesir hariç tüm illerde yağış etkili olacak.Marmara Bölgesi'nde Balıkesir hariç tüm illerde yağış etkili olacak.

DENİZLERDE FIRTINA ALARMI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları 29-33°C arasında seyredecek.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları 29-33°C arasında seyredecek.

24 TEMMUZ 2026 HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa).
Bursa: 29°C • Sağanak yağışlı
Çanakkale: 31°C • Akşam sağanak
İstanbul: 29°C • Sağanak yağışlı
Kırklareli: 28°C • Sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimler yer yer çok bulutlu. Kıyılarda kuzeybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa).
Afyonkarahisar: 29°C • Yer yer çok bulutlu
Denizli: 34°C • Yer yer çok bulutlu
İzmir: 33°C • Parçalı bulutlu
Muğla: 32°C • Yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.
Adana: 34°C • Öğleden sonra sağanak
Antalya: 34°C • Gece sağanak
Burdur: 33°C • Öğleden sonra sağanak
Hatay: 32°C • Gece kıyılarda sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor.
Ankara: 30°C • Akşam sağanak
Eskişehir: 27°C • Akşam sağanak
Konya: 31°C • Akşam sağanak
Nevşehir: 30°C • Akşam sağanak
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 25°C • Sağanak
Düzce: 26°C • Sağanak
Kastamonu: 29°C • Sağanak
Zonguldak: 24°C • Sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak bekleniyor.
Amasya: 33°C • Akşam sağanak
Rize: 28°C • Öğleden sonra sağanak
Samsun: 29°C • Sağanak
Trabzon: 28°C • Öğleden sonra sağanak
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.
Erzurum: 29°C • Yer yer çok bulutlu
Kars: 27°C • Öğleden sonra sağanak
Malatya: 36°C • Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C • Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Diyarbakır: 29°C • Açık
Mardin: 37°C • Açık
Siirt: 39°C • Açık
Şanlıurfa: 41°C • Açık
DENİZLERDE HAVA
Uyarı: Batı Akdeniz'de fırtına, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz: Sağanak yağışlı, rüzgar 3-5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1,0-2,5 m.
Marmara: Akşam sağanak yağışlı. Kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 0,5-2,0 m.
Ege: Akşam sağanak. Kuzey Ege'de gece 7, Güney Ege'de yer yer 7 kuvvetinde rüzgar. Dalga 1,0-2,5 m.
Akdeniz: Doğusu zamanla çok bulutlu. Batı Akdeniz'de öğleden sonra 6-8 kuvvetinde rüzgar. Dalga yer yer 3,0 m.
Van Gölü: Az bulutlu ve açık. Rüzgar 3-5 kuvvetinde. Dalga 0,25-0,50 m.
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Gök gürültülü sağanak geliyor!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Meteoroloji

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