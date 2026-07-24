Kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, birçok bölgede ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek. SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanacak. Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 40-60 km'ye ulaşacak. KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ile doğusunda zamanla güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat kuvvete ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de fırtına, Ege Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgar alarmı verildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.