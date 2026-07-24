Sıcaklık düşüyor: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı
Meteoroloji’den alınan son dakika verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Marmara'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Batı Akdeniz'e kadar birçok bölge sağanak yağışların etkisine girmeye hazırlanırken; Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgarlar görülecek. Megakent İstanbul'da ise yağmurlu hava etkisini gösterdi. İşte 24 Temmuz 2026 il il yurtta hava durumu raporu.
Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyre giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları çakılacak. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, denizlerde ise fırtına alarmı verildi.
TAKSİM'DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış etkili olmaya başladı.Meteoroloji'den 38 il için yağış uyarısı!
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, birçok bölgede ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanacak. Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ile doğusunda zamanla güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat kuvvete ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
DENİZLERDE FIRTINA ALARMI
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.