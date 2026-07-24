Haluk Levent'in yeni skandalı: Avukatı ve galericiye milyonluk borç ve tehdit!
Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlarla milyarlık bahis oynadığı ortaya çıkan Haluk Levent’in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt ile galerici Mehmet Ulu’dan da borç alıp ödemediği ortaya çıktı.
Etrafındaki isimlerden ve özellikle Ahbap'a yüklü bağış yapan isimleri mercek altına alarak yüksek miktarda borç alan Haluk Levent'in 20 yıl boyunca avukatlığını yapan Mehmet Söğüt ile galerici Mehmet Ulu'dan da borç alıp ödemediği ortaya çıktı.
'TAM DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Mehmet Söğüt'ün Ahbap'ın Levent'teki ofisinin kapısının resmini çekerek Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'i "Bir iki kurşuna bakar abi" diyerek tehdit ettiği saptandı.
Acil'in Söğüt'e bir ses kaydı gönderdiği belirlendi. Söğüt'ün ise bu ses kaydına, "Herkes işin içinde tam dolandırıcılık şebekesi" dediği kaydedildi. Söğüt ifadesinde, Haluk Levent'in ricası üzerine sanatçının asistanı Yeliz Kaya, şoförü Zafer Yay ve diğer çalışanlarının hesaplarına "borç" açıklamasıyla paralar gönderdiğini anlattı.
Ancak ödeme vakti geldiğinde muhatap bulamadığını belirten avukat, "Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum" dedi. Alacaklarını tahsil etmek gayesiyle Ahbap Derneği'nin ofisine defalarca gittiğini ancak derneği her seferinde kapalı bulduğunu vurgulayan Söğüt, sanatçının kendisinden kaçarak iletişimi tamamen kestiğini ve halen alacaklı olduğunu dile getirdi.
"YALAN DOLAN NEREYE KADAR"
Levent'in 15 milyon lira borç taktığı bir başka isim olan galerici Mehmet Ulu ise Haluk Levent'e attığı mesajlarda, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya" dediği belirlendi.
"İŞİNİZ GÖRÜLDÜKTEN SONRA KESİNLİKLE BU TELEFONLARA BAKMIYORSUNUZ"
Bir başka konuşmada ise Levent'in Ulu'ya çek görselleri attığı, Ulu'nu ise "Ne yapayım abi ben bunları" dediği Levent'in ise "Villa sattım" dediği görüldü. Galerici Ulu'nun "Haluk Levent Abi 4" ismiyle kaydedilen numaraya ise, "Abi işiniz görüldükten sonra kesinlikle bu telefonlara bakmıyorsunuz. Bizi attın bir çukurun içine kalkamıyoruz bir türlü ya" dediği görüldü. Ulu, Levent'in kendisini sürekli hatalı veya karşılıksız çeklerle oyaladığını iddia etti.