Haluk Levent'in yeni skandalı: Avukatı ve galericiye milyonluk borç ve tehdit!

Ancak ödeme vakti geldiğinde muhatap bulamadığını belirten avukat, "Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum" dedi. Alacaklarını tahsil etmek gayesiyle Ahbap Derneği'nin ofisine defalarca gittiğini ancak derneği her seferinde kapalı bulduğunu vurgulayan Söğüt, sanatçının kendisinden kaçarak iletişimi tamamen kestiğini ve halen alacaklı olduğunu dile getirdi.

"YALAN DOLAN NEREYE KADAR" Levent'in 15 milyon lira borç taktığı bir başka isim olan galerici Mehmet Ulu ise Haluk Levent'e attığı mesajlarda, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya" dediği belirlendi.