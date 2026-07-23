Borç batağından kurtaran teklif! Kendi kutusunun 15 kat fazlasını kazanan Duygu ailesinin hayatını tamamen değiştirdi
Ailesinin borçlarını kapatmak hedefiyle Var Mısın Yok Musun'a katılan üç çocuk annesi Duygu Adayurt, ekran başındakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi kutusunda 100 bin TL olan Adayurt, 1 milyon 500 bin TL'lik tarihi teklifi kabul ederek kutusunu bankaya değerinin 15 katına satmayı başardı.
Var Mısın Yok Musun'da gecenin yarışmacısı olan Duygu Adayurt, borçlarını kapatmak ve ailesinin yükünü hafifletmek için çıktığı oyunda büyük bir başarıya imza attı. Bankanın 1 milyon 500 bin TL'lik teklifini kabul eden Duygu'nun 20 numaralı kutusundan yalnızca 100 bin TL çıktı. Böylece üç çocuk annesi yarışmacı, kutusunu değerinin 15 katına bankaya satmış oldu.
GECENİN ÖZETİ
- Duygu Adayurt, bankanın 1 milyon 500 bin TL'lik teklifini kabul etti.
- Kendi kutusundan 100 bin TL çıktı.
- Kutusunu değerinin 15 katına bankaya satmış oldu.
DOĞUM GÜNÜNÜN SAYISINI SEÇTİ
Duygu'nun yolculuğu 20 numaralı kutuyla başladı. Bu tercihin arkasında kendisi için özel bir tarih vardı. Duygu, 20 Temmuz'da doğduğunu söyleyerek kutu numarasının doğum gününü temsil ettiğini anlattı.
Daha önce açtığı kutulardan çıkan yüksek miktarların iplerini de yanında getirmişti. Üç kez 5 milyon TL'yi, iki kez de pırlantayı bulduğunu hatırlatan Duygu, bu iplerin kendisine uğur getireceğine inanıyordu.
Ancak bu kez isteği yalnızca şanslı olmak değildi. Yıllardır maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Duygu, geceden beklentisini açıkça dile getirdi:
"Borçlarımızı ödeyip bir şey alabileceğimiz bir rakam istiyorum. Hedefim 2 milyon TL."
"BİZ PARADAN YANA HİÇ GÜLEMEDİK"
ATV ekranlarında yayınlanan bölümde Duygu, geçmişte dolandırıldıklarını ve ev sahibi olamadıklarını anlattı. Hayatında pek çok şeye sahip olduğunu ancak maddi açıdan hiç rahat edemediklerini söyledi.
Yarışmadan eli boş ayrılmak istememesinin en büyük nedeni ise eşi Feyyaz'dı. Duygu, 15 yıllık evliliği boyunca eve maddi katkı sağlayamadığını düşündüğünü belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.
Eşinin çok çalıştığını söyleyen Duygu, "Biraz da ben onun yükünü almak istiyorum. O eve küçücük de olsa bir şey götürmek beni çok iyi hissettirecek" sözleriyle duygularını anlattı.
ÇOCUKLUĞU YATILI OKULLARDA GEÇTİ
Duygu Adayurt, 20 Temmuz 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Tokatlı olan yarışmacının çocukluğu, aile içindeki sorunlar ve maddi imkansızlıklarla geçti.
Anne ve babasının ayrılmasının ardından hayatı tamamen değişti. Annesi çalışmak zorunda kalınca Duygu, uzun yıllar yatılı okullarda kaldı. Babasını 11 yaşından sonra hiç görmedi.
Duygu, babasının aile dostlarının eşiyle birlikte gittiğini anlattı. Yaşananların ardından annesi ve kardeşiyle yalnız kaldıklarını söyleyen yarışmacı, çocukluk yıllarında bir bakkal dükkanında yatıp kalktıkları dönemler olduğunu da dile getirdi.
Böbrek rahatsızlığı yaşadığı günlerde bile kendisiyle ilgilenecek kimse bulunmadığını anlatan Duygu, tüm zorluklara rağmen içindeki neşeyi kaybetmediğini söyledi.
"Çok mutsuzduk ama ben hep kendi içimdeki mutlu insana sarıldım" sözleri stüdyoda alkışlandı.
BABA SEVGİSİNİ KAYINPEDERİNDE BULDU
Çocukluğunda eksikliğini hissettiği aile sıcaklığını evlendikten sonra bulduğunu anlatan Duygu, kayınpederinin kendisine hiçbir zaman adıyla seslenmediğini söyledi.
Telefonu her açtığında "Kızım" sözünü duyduğunu belirten yarışmacı, ailesi yanında olanlara da duygusal bir mesaj verdi:
"Para gelir gider ama ailenize sarılın. Annenizin ve babanızın olması çok büyük bir zenginlik."
Genç yaşta görücü usulüyle evlenen Duygu, hayatındaki en büyük şansın eşi Feyyaz olduğunu söyledi. Üç çocuk annesi yarışmacının en büyük hedefi de çocuklarına daha güzel bir gelecek sunmaktı.
345 BİN TL'LİK TEKLİFTE EŞİ YANINA GELDİ
Oyunun ilerleyen bölümünde banka, Duygu'nun kutusu için 345 bin TL teklif etti. Teklifin kendisi için çok büyük bir para olduğunu söyleyen Duygu, kararını eşine danışmak istedi.
Tam bu sırada Feyyaz stüdyoya geldi. Eşini karşısında gören Duygu gözyaşlarına boğuldu. Mutluluktan ağladığını söyleyen yarışmacı, karar verme yükünü ilk kez eşiyle paylaşmanın rahatlığını yaşadı.
Feyyaz ise kararı Duygu'ya bıraktı. Eşinin seçimlerine güvendiğini belirterek oyuna devam edebileceğini söyledi.
Duygu, yarışmaya Feyyaz için katıldığını bir kez daha hatırlattı:
"O beni çok mutlu etti. Bu sefer de o mutlu olsun istiyorum."
Eşinden aldığı destekle cesaretlenen Duygu, 345 bin TL'lik teklife "Yokum" diyerek yoluna devam etti.
690 BİN TL'Yİ DE GERİ ÇEVİRDİ
Beşinci turda teklif 690 bin TL'ye yükseldi. Duygu için artık her kararın aile bütçesinde karşılığı vardı. 400 bin TL ile 690 bin TL arasındaki farkın bile çocuğunun dershane masrafı olduğunu söyledi.
Kritik anda bu kez annesi görüntülü bağlantıyla yayına katıldı. Kızının para ağacının güçlü olduğunu söyleyen anne, bir tur daha devam etmesini istedi. Ancak son kararın yine Duygu'ya ait olduğunu belirtti.
Annesiyle konuşmasının ardından heyecanı daha da yükselen Duygu, 690 bin TL'lik teklifi de reddetti.
"Yokum" cevabıyla birlikte stüdyoda alkışlar yükseldi. Duygu ise yaşadığı mutluluğu tarif etmekte zorlandı.
1 MİLYON 500 BİN TL GELİNCE KARARINI VERDİ
Oyunun en kritik anında banka, 20 numaralı kutu için 1 milyon 500 bin TL teklif etti.
Stüdyoda sessizlik hakim oldu. Borçlarını, çocuklarını ve eşinin yıllardır verdiği emeği düşünen Duygu, bu kez riski büyütmedi. Kırmızı butona basarak bankanın teklifine "Varım" dedi.
Kararın ardından büyük sevinç yaşayan Duygu, Esra Erol'a sarıldı. Hayatında bu kadar büyük rakamları hiç görmediğini söyleyen yarışmacı, kazandığı paranın kendisi için ne kadar değerli olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Azı bulamayan çoğu bulamaz. Bu para az değil, çok güzel bir rakam."
İlk turlarda gelen 60 bin TL'lik teklifi bile kabul etmeyi düşündüğünü hatırlatan Duygu, 1 milyon 500 bin TL'yle yarışmadan ayrılmanın mutluluğunu eşiyle paylaştı.
Feyyaz da eşinin kararından memnun olduğunu söyleyerek ona sarıldı.
KUTUSUNDAN İSTEDİĞİ RAKAM ÇIKTI
Teklif kabul edildikten sonra sıra 20 numaralı kutunun içindeki miktarı öğrenmeye geldi.
OYUN DEVAM ETSEYDİ
- Bankanın yeni teklifinin 900 bin TL'ye düşeceği açıklandı.
- Duygu, böyle bir durumda 900 bin TL'yi de kabul edeceğini söyledi.
Duygu oyuna devam etseydi bankanın yeni teklifinin 900 bin TL'ye düşeceği açıklandı. Yarışmacı, böyle bir durumda 900 bin TL'yi de kabul edeceğini söyledi.
Kendi kutusunda ise 100 bin TL bulunmasını istediğini belirtti. Kutudan 2 milyon TL çıkması halinde üzülüp üzülmeyeceği sorulduğunda kararının arkasında durdu:
"Ben benim olana razıyım. Üstünde gözüm yok."
Stüdyodaki geri sayımın ardından kutunun kapağı açıldı. İçinden tam da Duygu'nun söylediği gibi 100 bin TL çıktı.
Sonucu gören yarışmacı sevinç çığlıkları atarken stüdyodaki arkadaşları da ayağa kalktı.
100 BİN TL'LİK KUTUYU 1,5 MİLYONA SATTI
Duygu böylece içinde 100 bin TL bulunan kutusunu bankaya 1 milyon 500 bin TL'ye satmış oldu. Kabul ettiği teklif ile kutusundaki miktar arasında 1 milyon 400 bin TL fark oluştu.
Gecenin sonunda ailesinin yükünü hafifletme hedefini gerçekleştiren Duygu, arkadaşlarına ve seyircilere teşekkür etti. Esra Erol'a her zaman dua edeceğini söyleyen yarışmacı, stüdyodan alkışlar eşliğinde ayrıldı.
DÜN NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ali Can Aydın, ailesinin tavsiyesini dinleyerek bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul etmişti. Genç yarışmacının kendi kutusundan yalnızca 25 TL çıkması, gecenin en çarpıcı anı olmuştu.
5 TL ÇIKINCA STÜDYO HORONLA COŞMUŞTU
Ali Can'ın enerjisi oyunun ilk turlarından itibaren stüdyoya yansımıştı. Seçtiği kutulardan birinden 5 TL çıkınca büyük sevinç yaşayan yarışmacı, müziğin başlamasıyla horon oynamıştı. Yarışmacılar ve seyirciler de alkışlarla ona eşlik etmişti.
AİLESİNİN SÖZÜNÜ DİNLEMİŞTİ
Oyun kritik aşamaya geldiğinde banka, 13 numaralı kutu için 1 milyon 10 bin TL önermişti. Ali Can karar vermeden önce ailesine danışmış, babası ve kardeşleri risk almamasını istemişti.
Takvim'in haberine göre Ali Can, ailesinden gelen ortak mesajın ardından kırmızı butona basarak teklife "Varım" demişti.
25 TL'LİK KUTUYU 1 MİLYON 10 BİN TL'YE SATMIŞTI
Teklif kabul edildikten sonra Ali Can'ın kendi kutusu açılmıştı. Kapağın altından yalnızca 25 TL çıkınca stüdyoda büyük sevinç yaşanmıştı.
Ali Can böylece 25 TL bulunan kutusunu bankaya 1 milyon 10 bin TL'ye satmış ve yarışmadan milyoner olarak ayrılmıştı.
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