Borç batağından kurtaran teklif! Kendi kutusunun 15 kat fazlasını kazanan Duygu ailesinin hayatını tamamen değiştirdi

Var Mısın Yok Musun'da gecenin yarışmacısı olan Duygu Adayurt, borçlarını kapatmak ve ailesinin yükünü hafifletmek için çıktığı oyunda büyük bir başarıya imza attı. Bankanın 1 milyon 500 bin TL'lik teklifini kabul eden Duygu'nun 20 numaralı kutusundan yalnızca 100 bin TL çıktı. Böylece üç çocuk annesi yarışmacı, kutusunu değerinin 15 katına bankaya satmış oldu.

DOĞUM GÜNÜNÜN SAYISINI SEÇTİ

Duygu'nun yolculuğu 20 numaralı kutuyla başladı. Bu tercihin arkasında kendisi için özel bir tarih vardı. Duygu, 20 Temmuz'da doğduğunu söyleyerek kutu numarasının doğum gününü temsil ettiğini anlattı.

Daha önce açtığı kutulardan çıkan yüksek miktarların iplerini de yanında getirmişti. Üç kez 5 milyon TL'yi, iki kez de pırlantayı bulduğunu hatırlatan Duygu, bu iplerin kendisine uğur getireceğine inanıyordu.

Ancak bu kez isteği yalnızca şanslı olmak değildi. Yıllardır maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Duygu, geceden beklentisini açıkça dile getirdi:

"Borçlarımızı ödeyip bir şey alabileceğimiz bir rakam istiyorum. Hedefim 2 milyon TL."