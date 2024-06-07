Hummels’e hücum

Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transfer hamlelerine de başladı. Siyah-Beyazlılar öncelikli olarak geçen sezon çok eleştirilen savunma hattını değiştirmek için düğmeye bastı. Kara Kartal'ın hedefindeki isim ise Borussi Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels. Siyah-Beyazlılar, Hummels ile temasları son aşamaya getirdi. van Bronckhorst'un kullandığı stoper profiline en uygun adaylardan olması nedeniyle liste başında olan yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. 2019 yılından beri Dortmund'ta forma giyen 35 yaşındaki Hummels, özellikle geriden oyun başlatma konusundaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen geride kalan sezonda 40 maça çıkan Hummels, 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Kariyerinde Bayern Münih ve Dortmund dışında hiçbir takımda forma giymeyen tecrübeli savcunmacı için şimdiye kadar tam 69.7 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Beşiktaş'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu, 78 kez Alman Milli Takımı formasını giyerken 5 gol attı.

Dortmund forması ile toplamda 508 maçta sahada kaldı ve 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Deneyimli yıldız, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde attığı kritik gol ile takımını turnuvada finale taşımıştı.