Friedel sürprizi

Teknik direktörlüğe Giovanni Van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş yönetimi, sportif direktör konusunda da sıcak saatler yaşıyor. Kartal, daha önce ülkemizde Galatasaray forması giyen ve futbolu bıraktıktan sonra genç oyuncularla ilgili çalışmalar yapan Brad Friedel'i sportif direktör olarak göreve getiriyor. Beşiktaş; Friedel'den oyuncu satışı, genç oyuncuların gelişimi ve potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi konusunda büyük katkı beklerken, Friedel'in gelişiyle scouting departmanında da değişikliklere gidilecek.

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