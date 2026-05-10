Türkiye'nin Bayern Münih'i Galatasaray! Ezeli rakipleriyle arasını açtı

Sarı-Kırmızılılar 1996-97 sezonundan bu yana 16 şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte toplam 34 kupa kazanan Cimbom, Fenerbahçe’ye 7 Beşiktaş’a ise 10 şampiyonluk fark attı.

  • Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak dikkat çekiyor.
  • Son 30 sezonda Galatasaray 16, Fenerbahçe 6 ve Beşiktaş 5 kez şampiyon oldu.
  • Galatasaray, son 9 sezonda 6 kez şampiyonluk yaşadı.
  • Son 30 yılda Galatasaray 34, Fenerbahçe 13 ve Beşiktaş 17 kupa kazandı.
  • Galatasaray toplamda 64 kupa ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha fazla kupa kazandı.

SÜPER Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray başarısıyla dikkatleri çekiyor. Ligdeki son 30 sezonda 16 şampiyonluk yaşayan Cimbom hem şampiyonluk sayısında hem de rakipleriyle olan kupa sayılarında önemli bir fark yaratmış durumda. Bu süreçte Fenerbahçe ligde 6 kez şampiyonluk yaşarken Cimbom'un bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş ise 5 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray son 9 sezonun 6'sını şampiyon tamamladı

34 KUPALIK ZAFER

Sarı-Kırmızılılar ligde son 9 sezonda ise 6 kez şampiyon oldu. Cimbom, son 30 yıllık süreçte 34 kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu süreçte 13 kupa alırken Beşiktaş ise 17 kupa kazanma başarısı gösterdi. Müzesine toplamda 64 kupa götüren Sarı-Kırmızılılar bu alanda da Fenerbahçe ve Beşiktaş'la makası açmış durumda. Fenerbahçe'de bu sayı 36 iken Beşiktaş'ın kazandığı kupa sayısı ise 37. Galatasaray kazandığı kupalar ve rakipleriyle arasındaki açtığı makas ile Almanya'da tüm kupaların doğal favorisi Bayern Münih'e benzetiliyor

