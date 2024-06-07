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Değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız

Dünya Etnospor Konferasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dün başlayan dev festivalde barış mesajı verdi. Erdoğan, “Değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız” açıklamasında bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız

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6. Etnospor Kültür Festivali, dün İstanbul'da başladı. Toplamda 4 gün sürecek olan organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz katılım sağlayabiliyor. 30 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda geleneksel sporlar, oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açılış töreninde, "Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmeliyiz. Değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız. Barış için daha fazla çalışmaya mecburuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de dev organizasyon için, "Yerel ve milli kültürün korunması çok önemli" açıklaması yaptı.

6. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı. İsrail saldırılarında ölen binlerce çocuğu temsilen etkinlik alanında ayakkabı sergilendi.

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