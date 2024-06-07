6. Etnospor Kültür Festivali, dün İstanbul'da başladı. Toplamda 4 gün sürecek olan organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz katılım sağlayabiliyor. 30 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda geleneksel sporlar, oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açılış töreninde, "Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmeliyiz. Değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız. Barış için daha fazla çalışmaya mecburuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de dev organizasyon için, "Yerel ve milli kültürün korunması çok önemli" açıklaması yaptı.

6. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı. İsrail saldırılarında ölen binlerce çocuğu temsilen etkinlik alanında ayakkabı sergilendi.