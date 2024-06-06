Milli Takım’da gol krizi

EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, hücum hattında son 3 maçta üretkenlik sorunu yaşadı.

SADECE 1 GOL ATABİLDİK

Mart'ta Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya 6-1 kaybeden millilerimiz, İtalya ile de golsüz berabere kaldı. Montella son 3 maçta sadece 1 gol atabildik. İtalya maçını 2 isabetli şutla bitiren millilerimizde bu bölgede oynayan isimler de beklenen performansı bir türlü vermeyi başaramadı. Enes Ünal'ın sakatlığı, Kenan, Barış Alper ve Oğuz'un bekleneni verememesi ve ayrıca Cenk Tosun'un da formsuzluğu bu krizin derinleşmesine sebebiyet vermiş oldu.

MONTELLA ARAYIŞTA

İtalyan hocanın, 10 Haziran'daki Polonya maçında İtalya'ya karşı son 10 dakika kullandığı Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de düşündüğü de gelen haberler arasında.