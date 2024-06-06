Fırtına’da gündem forvet

Uzun zamandır transferi için yoğun uğraş verdiği Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk için önemli mesafe kat eden ve Club Brugge yetkilileri bazı şartlar üzerinde anlaşmaya varan Trabzonspor, transfere son şeklini vermeye çalışıyor. 28 yaşındaki futbolcunun da Fırtına'da oynama fikrine sıcak baktığı ancak; henüz transfer için tüm şartların oluşmadığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alman ekibi Hoffenheim'da geçiren Hollandalı Wout Weghorst'u kiralamak için de Burnley ile temaslara başlayan Karadeniz ekibinin şu ana kadar istediği sonuca ulaşamadığı öğrenildi.

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