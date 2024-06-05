PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Real'e transfer olan Mbappe İspanyol devinden servet kazanacak

5 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe senelik 57,5 milyon Euro maaş ve 100 milyon Euro da imza parası alacak. Mbappe bu parayla Bugatti’den 53 tane, 400 milyon dolarlık bir yat ve Miami’den 200 milyon Dolarlık 2 malikane alabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Real’e transfer olan Mbappe İspanyol devinden servet kazanacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe önceki gün Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu resmi olmayan rakamlara göre İspanyol devinden senelik 57, 5 milyon Euro kazanacak Fransız futbolcu 100 milyon Euro da imza parası aldı.

Fransız yıldız yaklaşık olarak 13 milyar 446 milyon lira kazanacak. 25 yaşındaki yıldız bu verilere göre dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti La Voiture Noire'den (250 milyon lira) 53 tane alabiliyor. Mbabpe, Miami'den 200 milyon Dolarlık bir malikaneden ise (Yaklaşık 6.5 milyar lira) 2 tane alabiliyor.

Yıldız futbolcu Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında bulunan 400 milyon Dolarlık 'Motor Yatch A'dan 1 tane alabiliyor. Yatın fiyatı 12 milyar 905 milyon lira.. Fransız oyuncu imza sonrası, "Hayallerimin takımı Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz." demişti.

ARDA'NIN GERİSİNDE KALDI
Mbappe'nin Real Madrid'e transferi, sosyal medyada beklendiği kadar ilgi görmedi. Real Madrid'in Arda Güler'in transferini duyurduğu paylaşım 901 bin kişi tarafından beğenilirken Mbappe duyurusu ise 873 bin beğeni aldı.

CR7: İZLEME SIRASI BENDE
Transferin ardından Cristiano Ronaldo'dan da destek mesajı geldi. Portekizli futbolcu, "İzleme sırası bende Bernabeu'yu aydınlattığını görmek için heyecanlıyım. #HalaMadrid" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Koza Altın İşletmeleri
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: Yorumlar gerçek dışıdır
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
SON DAKİKA