Real’e transfer olan Mbappe İspanyol devinden servet kazanacak

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe önceki gün Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu resmi olmayan rakamlara göre İspanyol devinden senelik 57, 5 milyon Euro kazanacak Fransız futbolcu 100 milyon Euro da imza parası aldı.

Fransız yıldız yaklaşık olarak 13 milyar 446 milyon lira kazanacak. 25 yaşındaki yıldız bu verilere göre dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti La Voiture Noire'den (250 milyon lira) 53 tane alabiliyor. Mbabpe, Miami'den 200 milyon Dolarlık bir malikaneden ise (Yaklaşık 6.5 milyar lira) 2 tane alabiliyor.

Yıldız futbolcu Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında bulunan 400 milyon Dolarlık 'Motor Yatch A'dan 1 tane alabiliyor. Yatın fiyatı 12 milyar 905 milyon lira.. Fransız oyuncu imza sonrası, "Hayallerimin takımı Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz." demişti.



ARDA'NIN GERİSİNDE KALDI

Mbappe'nin Real Madrid'e transferi, sosyal medyada beklendiği kadar ilgi görmedi. Real Madrid'in Arda Güler'in transferini duyurduğu paylaşım 901 bin kişi tarafından beğenilirken Mbappe duyurusu ise 873 bin beğeni aldı.



CR7: İZLEME SIRASI BENDE

Transferin ardından Cristiano Ronaldo'dan da destek mesajı geldi. Portekizli futbolcu, "İzleme sırası bende Bernabeu'yu aydınlattığını görmek için heyecanlıyım. #HalaMadrid" ifadelerini kullandı.