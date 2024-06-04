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Yıldırım düşecek

Aziz Yıldırım, seçime kadar yıldız transferi açıklayarak dengeleri değiştirmek istiyor. 40 milyon Euro finanse eden Yıldırım’ın hedefinde Heung-min Son ile Gabriel Jesus var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Yıldırım düşecek

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Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde mevcut Başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu göreve getirmesi, Aziz Yıldırım'ı da harekete geçirdi. Koç'un seçimdeki rakibi olan Yıldırım'ın karşı bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Geride bıraktığımız hafta sonu Londra'ya giden Yıldırım'ın seçime kadar 1-2 tane çok büyük transfer açıklamayı planladığı ve bu yönde adımlar attığı öğrenildi.

Transferler için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayıran ve bunu finanse eden Fenerbahçe'nin eski başkanının, Tottenham ile Güney Koreli kanat Heung-min Son, Arsenal ile de Brezilyalı hücum oyuncusu Gabriel Jesus'un transferi için görüştüğü öğrenildi. Sarı- Lacivertliler'de sonucu merakla beklenen seçim 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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