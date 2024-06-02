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Ronaldo’nun gözyaşları

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal, Al Nassr’ı penaltılar sonucunda mağlup etti. Yaşanan yenilgi sonrası Cristiano Ronaldo’nun gözyaşları dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Ronaldo’nun gözyaşları

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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Hilal penaltılar sonucunda Al Nassr'ı yenerek şampiyon oldu. 7'nci dakikada Al Hilal'in yıldızı Aleksandar Mitrovic ve 88'nci dakika Al Nassrlı Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu. Al Nassr'da 56'ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal'de ise 87'nci dakika Al Bulayhi ve 90'ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Penaltılar sırasında sık sık ekrana gelen ve heyecanı dikkat çeken Cristiano Ronaldo, kupanın kaybedilmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

BU SEZON REKOR KIRDI
Önce orta yuvarlakta kendini yere bırakan Portekizli yıldız dakikalarca ağladı. Daha sonra yedek kulübesine geçen 39 yaşındaki futbolcu, burada da ağlamaya devam etti. 35 gol atan tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

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