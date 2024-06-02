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Ljubicic hamlesi

Beşiktaş’ın bu sezon Bundesliga’ya veda eden Köln’ün 26 yaşındaki orta sahası Dejan Ljubicic’e ilgi gösterdiği ve teklif yapabileceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Ljubicic hamlesi

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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Kartal'ın kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolu için harekete geçebileceği de gelen haberler arasında.

Alman ekibi ile 2025'e kadar kontratı bulunan tecrübeli orta sahanın bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Ljubicic söz konusu karşılaşmalarda skor üretemezken takım arkadaşlarına 2 asistlik katkıda bulundu. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 9 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki futbolcu söz konusu mücadelelerde ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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