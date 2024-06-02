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2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

Devler Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı’nda karşılaşan Real Madrid, maçı 2-0 kazandı ve 15. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

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Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan yine, yeni, yeniden Real Madrid oldu... İspanyol devi, finali İngiltere'nin başkenti Londra'da 100 kişilik Wembley Stadyumu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile oynadı. 21. dakikada Karim Adeyemi, savunma arkasına sarktı. Adeyemi karşı karşıya pozisyonda kaleci Courtois'yı geçemedi.

23. dakikada ise Füllkrug'un şutu direkten döndü. Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6'sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

ANCELOTTI BU KUPAYI 5'İNCİ KEZ KALDIRDI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5'inci Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Ancelotti, Real Madrid ile 3 kez, Milan'da ise 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

DEVLER LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TÜRK ARDA GÜLER
Devler Ligi finalinde iki Türk futbolcudan Arda Güler, şampiyonluk sevincini yaşadı. Arda, bu kupayı kazanan ilk Türk Milli Takımı futbolcusu oldu. Dortmund'da top koşturan Salih Özcan ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Maçta iki isim de süre bulamadı.

FİNALDE YILDIZ YAĞMURU
Londra'da oynanan Şampiyonlar Ligi finaline büyük ilgi vardı. 100 bin kişilik Wembley Stadyumu'nda 'iğne atsan yere düşmez' deyiminin karşılığı mevcuttu. İki takımın taraftarları stadyumu hınca hınç doldururken, futbol dünyasının tanıdık simaları da tribündeydi. F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, G.Saray efsanesi Fatih Terim, F.Bahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, eski Real Madrid'li Gareth Bale, ünlü müzisyen Jay-Z, Dortmund'un eski çalıştırıcısı Jürgen Klopp, eski yıldızlar Ronaldinho, Figo, Pirlo ve Zidane da tribündeydi.

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