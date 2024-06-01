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İrfan’ın gönlü Fener’den yana

Sarı-Lacivertli takımla bu sezon müthiş bir sezon geç-i ren İrfan Can Kahveci’nin teklifler olmasına rağmen Fenerbahce’de kalmak istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
İrfan’ın gönlü Fener’den yana

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Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 46 maçta 12 gol, 18 asistlik performans sergileyerek Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken İrfan Can Kahveci'ye İspanya La Liga ekipleri Sevilla ve Villarreal resmi teklifte bulunmuştu.

Yıldız futbolcunun gelen tekliflerden dolayı mutlu olduğu ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco'nun da oyuncuyla konuşup kalması yönünde direktif verdiği ifade edildi. Fenerbahçe ile olan 2025 yılıa kadar skontratı bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Ali Koç da İrfan Can'ın astronomik bir rakam gelmediği sürece takımda kalacağını ifade etmşiti.

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