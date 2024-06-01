Despodov sürprizi

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Kartal'ın, Rumen teknik adam Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Yunan temsilcisi Paok'un Bulgar futbolcusu Kiril Despodov'u gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Yunan ekibiyle 27 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Paok formasıyla 58 maça çıkan Despodov söz konusu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asiste imza atarak müthiş bir sezonu geride bıraktı. Yıldız futbolcunun Paok ile olan kontratı ise 2027 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN