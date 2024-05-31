Aslan’a Flick freni!

Nefesleri kesen sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birisi İlkay Gündoğan. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'dan ayrılacağına dair sık sık iddialar ortaya atılan Türk yıldızın transferi için planlarını yaparken İspanya'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Katalan ekibinin Xavi ile yollarını ayırması ve Alman teknik adam Hansi Flick ile anlaşmasının ardından işler değişti. İlkay'ın Alman Milli Takımı'nda beraber çalışma şansı yakaladığı Flick'in gelişi sonrası Barcelona'dan ayrılık fikrinden vazgeçtiği belirtiliyor. Flick'in göreve gelir gelmez yıldız futbolcuyla görüşme yaptığı ve yeni sezon planlarındaki yerini anlattığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.

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