Tribünde de ilk sırada

Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, bu sezonun seyirci sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Bu sezon iç sahada oynadığı 19 maçı toplam 819 bin 144 seyirci izleyen Sarı-Kırmızılı takım maç başına ise 43 bin 113 seyirciye oynadı. Galatasaray'ı 725 bin 993 seyirciye Fenerbahçe takip etti.

Sarı-Lacivertliler maç başına ortalama 38 bin 210 seyirci ile oynadı. Listenin üçüncü sırasında ise 449 bin 600 taraftar ile Beşiktaş yer aldı. Siyah-Beyazlılar maç başına 23 bin 663 seyirciyi stada çekti. 4. sırada Samsunspor yer aldı. Karadeniz ekibi maç başına 15 bin 449 seyirci ile oynarken 5. sırada yer alan Trabzonspor ise 19 maç boyunca ortalama 15.394 kişilik destekle sahaya çıktı.