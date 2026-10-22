Evlenecek gençlere 250 bin TL faizsiz kredi! Yaş sınırı, 48 ay vade ve başvuru şartları
Yuva kurmaya hazırlanan gençlere 250 bin TL'ye varan faizsiz evlilik kredisi desteği sağlanıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen 48 ay vadeli kredinin ilk 2 yılında geri ödeme yapılmıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 15 bin 468 gence 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, 250 bin TL evlilik kredisi kimlere veriliyor, başvuru şartları neler? İşte yaş sınırı, gelir şartı ve e-Devlet başvuru ekranı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere destek olmaya devam ediyor. Bakanlık, şartları sağlayan çiftlere 250 bin liraya kadar faizsiz, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz kredi desteği veriyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu.
Başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını anlatan Göktaş, "Bugüne kadar 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk" şeklinde konuştu.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Destekten 250 bin lira tutarında yararlanabilmek için her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması şartı aranıyor. Eşlerden biri 26-29 yaş aralığındaysa kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor. Ayrıca çiftlerin gelirinin de brüt asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.
528 ÇİFTİN BORCU SİLİNDİ
Bakan Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerinde ilk çocuk için 12 aylık taksitleri hibe ettiklerini, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini hatırlattı. Bu kapsamda bugüne kadar tek çocuk sahibi olan yaklaşık 23 bin çift, borçlarının 12 aylık taksitinin hibe edilmesi ve 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çiftin ise borçlarının tamamı silindi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Her iki eş adayı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve Türkiye'de ikamet etmeli.
Yaş şartı: Başvuru tarihinde çiftler, 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmalı.
Gelir şartı: Çiftin son 6 aylık gelir ortalaması, asgari ücretin 2,5 katı sınırını aşmamalı.
Ev sahibi olmamak: Eş adaylarının taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmaması gerekiyor.
Eğitimlere katılmak: Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı, evlilik sonrasında sunulan eğitimlere ise 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek gerekiyor.
Nikâh tarihi: Başvuru tarihinde resmî nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalı.
Adli sicil şartı: Bakanlığın belirttiği suçlar kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Evlilik kredisi başvuruları e-Devlet veya Aile ve Gençlik Fonunun resmî sitesi üzerinden yapılıyor.
Başvurmak isteyenler, e-Devlet'te arama çubuğuna "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" yazarak ya da ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresine girip "Başvuru Yap" butonuna basarak süreci tamamlayabilir.
Sistemde adımları dolduran her iki eş adayından da başvuru onayı isteniyor.
Haber: Ezgi Acer