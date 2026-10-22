Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere destek olmaya devam ediyor. Bakanlık, şartları sağlayan çiftlere 250 bin liraya kadar faizsiz, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz kredi desteği veriyor.

Evlenecek gençlere 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği veriliyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını anlatan Göktaş, "Bugüne kadar 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk" şeklinde konuştu.