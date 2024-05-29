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Nelsson bilmecesi

Kutlamalar sırasında ailesine saldırı olduğu gerekçesiyle taraftarlar için, “Yazıklar olsun size. Utanın” paylaşımı yapan Nelsson’un hesabının hacklendiği tahmin ediliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Nelsson bilmecesi

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkarken taraftarların kendisine yaptığı tezahüratları duymak için şarkı seçmemişti. Oyuncunun ailesinin de tirbünlerde olduğu öğrenildi. Ancak yıldız futbolcu, "Kutlamalar sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" diye yazdı. Nelsson'un, bu paylaşmının ardından Fenerbahçe ile ilgili bazı paylaşımları da beğenmesi de dikkat çekti. Galatasaylı taraftarlar da oyuncunun sosyal medya hesabının hacklendiğini ileri sürdü. Kulüp ve oyuncu tarafından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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