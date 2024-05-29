Nelsson bilmecesi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkarken taraftarların kendisine yaptığı tezahüratları duymak için şarkı seçmemişti. Oyuncunun ailesinin de tirbünlerde olduğu öğrenildi. Ancak yıldız futbolcu, "Kutlamalar sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" diye yazdı. Nelsson'un, bu paylaşmının ardından Fenerbahçe ile ilgili bazı paylaşımları da beğenmesi de dikkat çekti. Galatasaylı taraftarlar da oyuncunun sosyal medya hesabının hacklendiğini ileri sürdü. Kulüp ve oyuncu tarafından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.