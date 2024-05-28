Galatasaray, 1996 sonrası Avrupa’da en çok şampiyon olan 2. kulüp konumunda

İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, son yıllara damga vurarak hem Türkiye'de hem Avrupa'da adından söz ettirmeyi başarıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1996 yılından itibaren geçen 28 senenin yarısında Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. 28 yılda 14 kez mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sayıyla Alman devi Bayern Münih hariç (20 şampiyonluk) Avrupa kulüplerinin tamamını solladı.

Cimbom, İtalya'nın köklü kulübü Juventus'u (11), İngiltere devi Manchester United'ı (10) ve İspanyol çınarı Real Madrid'i (10) geçti. Cimbom, 1985 yılında Süper Lig'de şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'nin 11'e 6 ile 5 yıl gerisinde bulunuyordu. Son 39 yılda rakibiyle aradaki farkı kapatan Cimbom, 2014-2015'te ipi göğüsleyip 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe'yi solladı ve 20'inci şampiyonluğa ulaşarak 4. yıldızı takan ilk kulüp oldu. O tarihten bu yana 4 şampiyonluk daha yaşayan Cimbom, farkı 5'e yükseltti. Aslan Türkiye'de 59 kupa kazanmayı başardı. Cimbom, rakipleri Beşiktaş (36) ile F.Bahçe'ye (35) büyük fark attı.