Euroleague şampiyonluğu yaşayan Türk koça büyük övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun

Türk koç Ergin Ataman, Panathinaikos ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid-Panathinaikos maçının ardından kariyerinde 1 NBA şampiyonluğu ve 2 MVP'lik bulunduran Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sahanın içine girerek Ergin Ataman'ı kutladı. 29 yaşındaki isim, Ataman'la bir araya gelerek "Sen dünyanın en iyi koçusun" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ZAFERİ

Ergin Ataman, şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Antetokounmpo maçtan sonra yanıma gelip 'Dünyanın en iyi koçu sensin' dedi. NBA'de MVP olmuş bir oyuncunun gelip bunu demesi gerçekten çok gurur verici. Özellikle bunu sadece Avrupa için değil, tüm dünya için dedi. O yüzden teşekkürler Giannis. Yunan ekibiyle Euroleague'de şampiyonluğa uzanan Ergin Ataman, organizasyondaki 3'üncü zaferini elde etti. Ataman, iki kez A.Efes ile Euroleague şampiyonluğu yaşadı.



BU ADAM NE ANLATIYOR?

Panathinaikos'un oyuncularından Panagiotis Kalaitzakis, "Ergin Ataman ilk geldiğinde 'Taraftar Berlin bileti alsın' diyordu ama ona inanmıyorduk. Biz 17'inciydik ve Ergin Ataman 'Şampiyon olacağız' diyordu. Biz de 'Ne anlatıyor bu adam' diyorduk aramızda ama şimdi şampiyon olduk" sözlerini sarf etti.



OBRA'DAN SONRA İLK

Ergin Ataman, 5 farklı takımla Avrupa'da kupa kazandı. Tecrübeli koç, G.Saray, Beşiktaş, A. Efes, Panathinaikos ve Siena ile zafere uzandı. Ataman, Obradovic' ten sonra 5 farklı kulüple Avrupa kupası kazanmayı başaran ilk antrenör oldu.



HEPİNİZDEN İYİ OLACAĞIM

Ataman'ın oğlu Sarp, Dimitris Itoudis ile sohbetinde herkese meydan okudu... "Hepinizden daha iyi koç olmayı hayal ediyorum. Zeljko'dan, senden, babamdan..." ifadelerini kullandı. Itoudis bu sözlere gülücükle karşılık verdi.



Euroleague'de 7. kez kupaya uzanan Panathinaikos, 2011'den sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. Geçen sezon normal sezonu 17. sırada tamamladı. Bu sezon destan yazdı.