The Economist yazdı: Trump’ın askeri planı iflas ediyor
Washington’ın küresel askeri varlığını azaltıp "Önce Amerika" çizgisine çekme planı çöküyor. The Economist’in dikkat çeken analizine göre; Avrupa’dan asker çekme hamleleri ABD'nin müttefiklerinde endişeye yol açarken Orta Doğu’da İran ile yeni bir savaşın içine çekilen Trump yönetimi, yeni bir odak kazanmak yerine ABD güçlerini her zamankinden daha dağınık bir krize sürüklüyor.
Donald Trump yönetimi, göreve gelmesinden bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri'nin önceliklerini radikal bir biçimde yeniden tanımlama yoluna gitti. İngiliz The Economist, Trump'ın "yönünü kaybetmiş savaşlar" yürüten Joe Biden dönemine yönelik eleştirilerini hatırlatırken "Donald Trump'ın askeri gücü yeniden görevlendirme planı istediği gibi gitmiyor" dedi.
TRUMP'IN PLANI İYİ GİTMİYOR
İngiliz dergisi The Economist'te yayımlanan analize göre, Washington'ın askeri güçlerini geleneksel çatışma bölgelerinden çekip yeni önceliklere kaydırma çabası planlandığı şekilde ilerlemiyor.
Washington'ın Orta Doğu'da Amerikan kuvvetlerini azaltmakta başarısız olduğunu, bunun üzerine bir de geçtiğimiz hafta 4 ABD askerinin daha ölümüne yol açan İran savaşını sürdürdüğünü belirten The Economist, "Trump döneminde Amerikan askeri varlığı, yeni bir odak noktası kazanmak şöyle dursun, inatçı bir şekilde dağınık kalmaya devam ediyor." dedi.
AVRUPA KRİZİ
Trump Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa'ya gönderilen ve her biri yaklaşık 4.000 askerden oluşan beş tugay muharebe takımından ikisini geri çekti. Polonya'da "ilave" 5.000 asker konuşlandıracağını söyledi, ancak bunların Avrupa'nın başka yerlerinden gelmesi bekleniyor. Savunma Bakanlığı ise haziran ayında; savaş durumunda NATO için ayrılan savaş uçakları, muhripler ve denizaltılar da dahil olmak üzere kuvvetleri üçte bir oranında azaltacağını açıkladı. The Economist ise daha fazla kesinti olabileceğine dikkat çekiyor.
Trump yönetiminin Avrupa'da daha az Amerikan kaynağının kullanılması ancak Avrupalı kaynaklardan daha fazla yararlanılması görüşünde olduğunu belirten The Economist, Savunma Bakanı Hegseth'in, Amerika'nın Avrupa hava sahasına ve bazı müttefiklerin İran'a karşı savaşta kullanıma kapattığı üslere daha kısıtlamasız erişim talep edeceğini ima ettiğini hatırlattı.
KONGRE'DE BÜTÇE ÇATIŞMASI
Kongre'deki bütçe ve yetki tartışmaları ile tırmanan çatışma maliyetleri, yönetimin "önce Amerika" odaklı savunma yaklaşımı ile küresel gerçekler arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor. Washington bir yandan denizaşırı müdahalelerden kaçınmak istediğini beyan ederken diğer yandan tırmanan krizlerin içine çekilmeye devam ediyor.
MÜTTEFİKLER DE TETİKTE
ABD'nin askeri gücünü yeniden yapılandırma hamlesi, Asya-Pasifik ve Avrupa'daki geleneksel müttefikler arasında da ciddi endişelere yol açıyor. The Economist'e göre Washington'ın güvenlik şemsiyesini sorgulatan söylemleri ve askeri kaynakları sınırlara kaydırma kararları; Japonya, Avustralya ve NATO üyeleri gibi müttefiklerin savunma politikalarını gözden geçirmesine neden oluyor.
Çin'in Pasifik'teki artan askeri gövde gösterileri ve Rusya ile süregelen gerilimler karşısında, ABD'nin güç kaydırma stratejisi müttefikler nezdinde bir caydırıcılık zafiyeti algısı yaratıyor.