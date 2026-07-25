The Economist yazdı: Trump’ın askeri planı iflas ediyor

Washington'ın Orta Doğu'da Amerikan kuvvetlerini azaltmakta başarısız olduğunu, bunun üzerine bir de geçtiğimiz hafta 4 ABD askerinin daha ölümüne yol açan İran savaşını sürdürdüğünü belirten The Economist, "Trump döneminde Amerikan askeri varlığı, yeni bir odak noktası kazanmak şöyle dursun, inatçı bir şekilde dağınık kalmaya devam ediyor." dedi.

The Economist

AVRUPA KRİZİ

Trump Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa'ya gönderilen ve her biri yaklaşık 4.000 askerden oluşan beş tugay muharebe takımından ikisini geri çekti. Polonya'da "ilave" 5.000 asker konuşlandıracağını söyledi, ancak bunların Avrupa'nın başka yerlerinden gelmesi bekleniyor. Savunma Bakanlığı ise haziran ayında; savaş durumunda NATO için ayrılan savaş uçakları, muhripler ve denizaltılar da dahil olmak üzere kuvvetleri üçte bir oranında azaltacağını açıkladı. The Economist ise daha fazla kesinti olabileceğine dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin Avrupa'da daha az Amerikan kaynağının kullanılması ancak Avrupalı kaynaklardan daha fazla yararlanılması görüşünde olduğunu belirten The Economist, Savunma Bakanı Hegseth'in, Amerika'nın Avrupa hava sahasına ve bazı müttefiklerin İran'a karşı savaşta kullanıma kapattığı üslere daha kısıtlamasız erişim talep edeceğini ima ettiğini hatırlattı.