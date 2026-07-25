Özel üniversite ücretleri açıklandı! Tıp ve diş hekimliği fiyatları 3,7 milyon lirayı buldu

Bazı okullar yalnızca yüzde 50 burslu ya da tam burslu öğrenci kabul ederken, bazı üniversiteler yüzde 25 burslu ya da ücretli öğrenci de kabul edebiliyor. Üniversite sınavındaki başarı sıralamasına göre ek burs imkanları sunanlar da var. Ödeme planları konusunda da birbirinden ayrılan üniversitelerde, erken ödeme indirimi ve taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Öğrenciler üniversite tercih stresi yaşarken, özel üniversiteler de yeni dönem ücretlerini açıklamaya başladı. Özellikle diş hekimliği ve tıp fakülteleri için açıklanan fiyatlar dikkat çekti.

OXFORD'U SOLLADI

Fiyatlar okula, bölüme ve akademik kadroya göre değişkenlik gösterirken, bazı üniversitelerin ücretleri yurt dışındaki Oxford ve Cambridge gibi tanınan okulların yıllık ücretlerini geride bıraktı.

Fiyatta zirvede yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nin, diş hekimliği fakültesinde burssuz tutar 3 milyon 740 bin lira olarak belirlendi. Bu bölüm için kontenjan sayısı ise "1" olarak duyuruldu.

Koç Üniversitesi'nde ise tıp fakültesi dışındaki programlar için bu yıl fiyat 2 milyon 180 bin lira liraya yükseltildi. Üniversite, tıp fakültesinin yarı burslu fiyatını da 1 milyon 624 bin 500 lira olarak açıkladı.