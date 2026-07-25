Özel üniversite ücretleri açıklandı! Tıp ve diş hekimliği fiyatları 3,7 milyon lirayı buldu
YKS sınavı sonuçlarını öğrenen gençleri tercih heyecanı sararken, özel üniversiteler de ücretlerini açıkladı. Yıllık 3.7 milyon liraya varan fiyatlar dudak uçuklattı.
Öğrenciler üniversite tercih stresi yaşarken, özel üniversiteler de yeni dönem ücretlerini açıklamaya başladı. Özellikle diş hekimliği ve tıp fakülteleri için açıklanan fiyatlar dikkat çekti.
Bazı okullar yalnızca yüzde 50 burslu ya da tam burslu öğrenci kabul ederken, bazı üniversiteler yüzde 25 burslu ya da ücretli öğrenci de kabul edebiliyor. Üniversite sınavındaki başarı sıralamasına göre ek burs imkanları sunanlar da var. Ödeme planları konusunda da birbirinden ayrılan üniversitelerde, erken ödeme indirimi ve taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor.
OXFORD'U SOLLADI
Fiyatlar okula, bölüme ve akademik kadroya göre değişkenlik gösterirken, bazı üniversitelerin ücretleri yurt dışındaki Oxford ve Cambridge gibi tanınan okulların yıllık ücretlerini geride bıraktı.
Fiyatta zirvede yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nin, diş hekimliği fakültesinde burssuz tutar 3 milyon 740 bin lira olarak belirlendi. Bu bölüm için kontenjan sayısı ise "1" olarak duyuruldu.
Koç Üniversitesi'nde ise tıp fakültesi dışındaki programlar için bu yıl fiyat 2 milyon 180 bin lira liraya yükseltildi. Üniversite, tıp fakültesinin yarı burslu fiyatını da 1 milyon 624 bin 500 lira olarak açıkladı.
BAŞARIYA GÖRE FİYAT
Yeditepe Üniversitesi'nde de tıp fakültesini burssuz okumak isteyen gençlerin 2.3 milyon lira ödemesi gerekiyor. Hem tıpta hem farklı bölümlerde yüzde 50 burslu kontenjanları da olan Yeditepe, üniversite başarı sırasına göre yüzde 15 destek bursu da veriyor.
Başkent Üniversitesi'nde ise ücretler ortalama 1 milyon 300 bin lira olarak açıklanırken, tıp fakültesinin yeni dönem fiyatı 1 milyon 980 bin lira olarak kaydedildi.
Özyeğin Üniversitesi'nin belirlediği ücret de 1 milyon 375 bin lira oldu. Üniversite ödeme planında 3 taksit seçeneği sundu. Bilkent Üniversitesi'nde burssuz öğrenciler 1 milyon 295 bin lira öderken, yüzde 50 burslu öğrenciler 647 bin 500 lira ödüyor. Bu üniversite de ödemeleri 2 taksitle alıyor.
PİLOTAJ BÖLÜMÜNE EK ÖDEME
Bu yıl TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek bölümün pilotaj olduğu görüldü. Bu bölümde kazancın fazla olmasının yanı sıra okurken ödenen ücretler de oldukça yüksek. Çünkü pilotaj bölümü için yıllık eğitim ücretinin yanında bir de zorunlu uçuş eğitimleri için ek ücret ödenmesi gerekiyor.
Örneğin Özyeğin Üniversitesi'nin pilotaj bölümünde okumak için 16 bin 500 dolar yıllık eğitim ücreti ve 73 bin 500 euro uçuş eğitim ücreti ödeniyor.
GÜNCEL TARİFE
|ÜNİVERSİTE
|EN YÜKSEK ÜCRET
|Nişantaşı Üniversitesi
|3.740.000 TL
|Yeditepe Üniversitesi
|2.300.000 TL
|Koç Üniversitesi
|2.180.000 TL
|Başkent Üniversitesi
|1.980.000 TL
|Özyeğin Üniversitesi
|1.375.000 TL
|Bilkent Üniversitesi
|1.295.000 TL
Haber: Ezgi Acer