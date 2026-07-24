En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor

Teklifin, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören 18'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

5,1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Ek ödeme dâhil kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emeklilere yapılacak ödeme bu tutara tamamlanacak.

Hak sahibi Yeni en düşük ödeme En düşük emekli aylığı 23.552 TL Yüzde 75 dul aylığı 17.664 TL Yüzde 50 dul aylığı 11.776 TL Yüzde 25 yetim aylığı 5.888 TL

DUL VE YETİM AYLIKLARINA DA YANSIYACAK

En düşük emekli aylığındaki artış, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere hisse oranları doğrultusunda yansıtılacak.

Buna göre yüzde 75 oranında dul aylığı alanların en düşük ödemesi 15 bin liradan 17 bin 664 liraya, yüzde 50 oranında aylık alanların ödemesi 10 bin liradan 11 bin 776 liraya yükselecek.

Yüzde 25 oranında yetim aylığı alanların en düşük ödemesi ise 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak.