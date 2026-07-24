CANLI YAYIN
Geri

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor

En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifinin 18’inci maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler sürerken düzenlemenin yaklaşık 5,1 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

Teklifin, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören 18'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor-2

5,1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Ek ödeme dâhil kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emeklilere yapılacak ödeme bu tutara tamamlanacak.

Hak sahibiYeni en düşük ödeme
En düşük emekli aylığı23.552 TL
Yüzde 75 dul aylığı17.664 TL
Yüzde 50 dul aylığı11.776 TL
Yüzde 25 yetim aylığı5.888 TL

DUL VE YETİM AYLIKLARINA DA YANSIYACAK

En düşük emekli aylığındaki artış, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere hisse oranları doğrultusunda yansıtılacak.

Buna göre yüzde 75 oranında dul aylığı alanların en düşük ödemesi 15 bin liradan 17 bin 664 liraya, yüzde 50 oranında aylık alanların ödemesi 10 bin liradan 11 bin 776 liraya yükselecek.

Yüzde 25 oranında yetim aylığı alanların en düşük ödemesi ise 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor-3

FARK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz aylığını mevcut tutar üzerinden alan hak sahiplerine, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşan fark ayrıca ödenecek.

Hak sahibiEn yüksek fark
En düşük emekli aylığı alanlar3.552 TL
Yüzde 75 dul aylığı alanlar2.664 TL
Yüzde 50 dul aylığı alanlar1.776 TL
Yüzde 25 yetim aylığı alanlar888 TL

Fark ödemelerinin tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından açıklanacak.

DÜZENLEME HANGİ AŞAMADA?
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulunda görüşülen torba kanun teklifinin 18'inci maddesi olarak kabul edildi. Teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İLK MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira üzerinden ödenecek. Temmuz maaşını 20 bin lira üzerinden alan emeklilere oluşan fark ayrıca yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ KİMLERE, NE KADAR YAPILACAK?
Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 552 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylıkları da hak sahipliği oranlarına göre yeniden hesaplanacak.z

En düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye çıkıyor: Dul-yetim maaşları ve fark tablosu! Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiEn düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye çıkıyor: Dul-yetim maaşları ve fark tablosu! Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Brent petrol 100 doların altına geriledi! Piyasalarda son durum ne?
SONRAKİ HABER

Brent petrol 100 doların altına geriledi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler