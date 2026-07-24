En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’ten geçti! Emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılıyor
En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifinin 18’inci maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler sürerken düzenlemenin yaklaşık 5,1 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.
Teklifin, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören 18'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.
5,1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Ek ödeme dâhil kök aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emeklilere yapılacak ödeme bu tutara tamamlanacak.
|Hak sahibi
|Yeni en düşük ödeme
|En düşük emekli aylığı
|23.552 TL
|Yüzde 75 dul aylığı
|17.664 TL
|Yüzde 50 dul aylığı
|11.776 TL
|Yüzde 25 yetim aylığı
|5.888 TL
DUL VE YETİM AYLIKLARINA DA YANSIYACAK
En düşük emekli aylığındaki artış, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere hisse oranları doğrultusunda yansıtılacak.
Buna göre yüzde 75 oranında dul aylığı alanların en düşük ödemesi 15 bin liradan 17 bin 664 liraya, yüzde 50 oranında aylık alanların ödemesi 10 bin liradan 11 bin 776 liraya yükselecek.
Yüzde 25 oranında yetim aylığı alanların en düşük ödemesi ise 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak.
FARK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz aylığını mevcut tutar üzerinden alan hak sahiplerine, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşan fark ayrıca ödenecek.
|Hak sahibi
|En yüksek fark
|En düşük emekli aylığı alanlar
|3.552 TL
|Yüzde 75 dul aylığı alanlar
|2.664 TL
|Yüzde 50 dul aylığı alanlar
|1.776 TL
|Yüzde 25 yetim aylığı alanlar
|888 TL
Fark ödemelerinin tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından açıklanacak.
DÜZENLEME HANGİ AŞAMADA?
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme, TBMM Genel Kurulunda görüşülen torba kanun teklifinin 18'inci maddesi olarak kabul edildi. Teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.
İLK MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira üzerinden ödenecek. Temmuz maaşını 20 bin lira üzerinden alan emeklilere oluşan fark ayrıca yatırılacak.
FARK ÖDEMESİ KİMLERE, NE KADAR YAPILACAK?
Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 552 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylıkları da hak sahipliği oranlarına göre yeniden hesaplanacak.z