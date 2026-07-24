Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den kaçamak cevap: "Ben yokum demedi"

Türkiye siyasi gündemi uzun süredir CHP'nin mutlak butlan krizi ile çalkalanıyor. 38. Olağan Kurultay'a şaibe karıştığı gerekçesiyle Özgür Özel görevden alınırken, genel başkanlık koltuğu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti.

İlk günden beri karara direnç gösteren Özgür Özel ekibi son hamle olarak CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katılırken, CHP'de ise 44 vekil kaldı.

MANSUR YAVAŞ YENİ PARTİ'YE KATILACAK MI?

91 milletvekili ile ana muhalefet olan Yeni Parti'ye katılımların devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu doğrultuda gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi.

Özgür Özel'denʺ Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı?ʺ sorusuna kaçamak yanıt. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

Özgür Özel'i telefonla arayan Mansur Yavaş, Yeni Parti'nin kuruluşu ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini tebrik ederek, "Yeni Parti'nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Görüşmenin ardından "Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?" sorusu yanıtsız kalırken, Özgür Özel'in konuya dair yapmış olduğu açıklama öne çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

"BU İŞTE YOKUM DEMEYEN HERKESİ YANIMIZDA BİLİYORUZ"

Özel, Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

Mansur Yavaş'ın durumu ilk günden beri nettir. Net bir durum var. Ben Yeni Parti'de yokum, Özel ile yokum, ben bu işin içinde yokum demeyen herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi 'Ya sen niye daha Yeni Parti'ye katılmadın?' diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair. Herkes Yeni Parti ile ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. 'Ben yokum' demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."