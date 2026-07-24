Bakan Gürlek’ten Ahbap ve Yazıcıoğlu soruşturmalarına ilişkin açıklama

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı.

Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi.

Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti.

Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur.

Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İZİ VAR"

Soruşturmada deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ'nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonu ile cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Gülistan Doku soruşturması, Tunceli ve yetkili olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ortaklaşa yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisinin eşi, korucular ve hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen personel gözaltına alınmıştır. Olayın hem şüphelisi hem de Doku'nun arkadaşı olan kilit isim Umut Altaş ABD'de tutuklanmış olup, cezaevindeki itiraf niteliğindeki konuşma kayıtlarının ardından Türkiye'ye iadesi için diplomatik süreç başlatılmıştır. Cenazenin bulunması amacıyla jandarma, emniyet ve adli tıp uzmanlarından oluşan özel bir birim kurulmuştur. Korucuların cenazenin gömüldüğü yeri bildiği ve yerini birkaç kez değiştirdiği iddiaları doğrultusunda soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI

Rojin Kabaiş soruşturmasında çok sayıda kişiden alınan DNA örneklerinin sonuçları ve HTS baz istasyonu çalışmaları beklenmektedir. Çin'e gönderilen ancak açılamayan cep telefonunu incelemek üzere kurulan özel ekip, telefonun şifresini çözmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulan Özel Suçlarla Mücadele Birimi, günümüz teknolojisini ve DNA eşleştirme yöntemlerini kullanarak bugüne kadar geçmişe dönük 28 cinayeti çözmüştür. Zamanında eksik toplanan delillere veya aradan geçen yıllara bakılmaksızın, Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dahil tüm meçhul cinayetleri aydınlatıp faillerini ortaya çıkarmak devletin temel görevidir.

"KİMSE MAHKEME HEYETİNE PARMAK SALLAYAMAZ"

Sanık Ekrem İmamoğlu savunma hakkı yerine polemik yapıyor.

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