ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: Bir kez daha adayım

ABD Başkanı Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde "bir kez daha aday olacağını" açıkladı.

ABD YASALARI NE DİYOR?

ABD Anayasası'nın 22. Değişikliği uyarınca, bir kişi başkanlık makamına en fazla iki kez seçilebiliyor. Donald Trump'ın 2016 ve 2024 yıllarındaki seçim zaferleri bu yasal sınırı doldurduğu için mevcut hukuk düzeninde 2028'de yeniden aday olamıyor. Franklin D. Roosevelt'in dört dönemlik başkanlığının ardından 1951 yılında yürürlüğe giren bu kural, görevin ardışık yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın uygulanıyor.

Bir kişinin üçüncü kez başkan adayı olabilmesi için ABD Kongresi'nin her iki kanadında 3'te 2 oy çoğunluğunun sağlanması ve en az 38 eyalet meclisinin onayıyla Anayasa'nın değiştirilmesi gerekiyor.