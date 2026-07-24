CANLI YAYIN
Geri

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul ile Ankara’da etkili olan kuvvetli sağanak ve poyraz, hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede cadde ile sokakları su basarken, Ankara’da da sabah saatlerinde yollar göle döndü araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili oldu.

35 il listede! Meteorolojiden kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?35 il listede! Meteorolojiden kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?
35 il listede! Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Hangi şehirlerde etkili olacak?

SOKAKLARI SU BASTI
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-2

Üsküdar Çengelköy'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara sığındı.

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-3

Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kağıthane'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Kağıthane'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

ANKARA'DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Video Oynatma İkonu Ankara'da sağanak! Yol çöktü, okul duvarı yıkıldı, iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak etkili oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Ankara'da sağanak etkili oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Vatandaşlar yürümekte zorlanırken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-4

DUVAR ÇÖKTÜ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ
Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-5

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.

Başkentte sağanak etkili oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Başkentte sağanak etkili oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-7

FIRTINAYA DİKKAT!
İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; İstanbul'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların alansal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına şeklinde (70–80 km/saat) eseceği bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-8

Hava sıcaklığının en yüksek 25°C tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ANKARA VALİLİĞİNİN UYARISI
Ankara Valiliği de yağışlara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-10 İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-11 İstanbul ve Ankara'da sağanak etkisi: Sokakları su bastı araçlar güçlükle ilerledi-12

TBMM Akran Zorbalığı Raporu kabul edildi: Okullarda kamera, 7/24 destek hatları ve acil çağrı dönemi
SONRAKİ HABER

Akran zorbalığına önlem

 Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek! "Ekrem İmamoğlu yazdı Özgür Özel sahneleyecek"
ÖNCEKİ HABER

Yeni Parti'nin arkasındaki gerçek
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler