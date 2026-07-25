CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar

Çetiner, Başkan'ın yanında sürekli siyah, bilgisayar çantasına benzeyen bir çanta taşıdığını, bu çantaya kimsenin dokunamadığını, şoförü Ergül'ün çantada para gördüğünü söylediğini anlattı. Ergül ise ifadesinde; makam odasından aldığı bir poşetin içindeki ambalajlı pakete dokunduğunda bunun para olduğunu hissettiğini, poşeti makam aracına bıraktığını ve Başkan'ın eve giderken poşeti yanına aldığını beyan etti.

'PARA SAYMASI BİTMEMİŞTİR'

Ergül ayrıca, Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz'ın kendisine, "Abi, daha para sayması bitmemiştir" dediğini aktardı.

"Leyla Hanım" belgeselinin idari yapımcısı Koral Altın da ifadesinde, belediyeden alacağı 800 bin liranın 500 bin lirasını Güreşen'in evine getirerek elden teslim ettiğini, kalan 300 bin liranın ise Hürriyet'in şahsi banka hesabından gönderildiğini söyledi. Altın, bu ödeme karşılığında herhangi bir belge imzalamadığını, Başkan'ın şahsi hesabından para gönderilmesine şaşırdığını ifade etti. Dosyadaki ifadelerde Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'in belediyedeki etkisine ilişkin anlatımlar da yer aldı. Hem gizli tanık hem de Ümit Duygu Çetiner ile Hüseyin Ergül, Murat Hürriyet'i belediyede fiilen etkili olan "gölge başkan" olarak nitelendirdi.