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CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, oğlu için yaptığı sünnet düğününü, ihale karşılığında iş adamlarından aldığı altınları legal hale getirmek için düzenlediği ortaya çıktı.

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CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar

İzmit Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar-2

DÜĞÜN KILIFI

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaklaşık 5 yıl boyunca özel kalem müdürlüğünü yapan Ümit Duygu Çetiner ifadesinde; Başkan Hürriyet'in iş insanı Turgut Koç'tan "Sünnet düğünü yaparsan altınları legalleştirebilirsin" şeklinde akıl aldığını, Başkan Hürriyet'in de bundan kısa süre sonra partililerinin yüksek katılımıyla sünnet düğünü düzenlediğini anlattı.

İfadesinden dikkat çeken beyanlarda bulunan Çetiner; Turgut Koç ile yaptığı konuşmasında Koç'un kendisine; Başkan Hürriyet'e 'sünnet düğünü' fikri verdiğini söylediğini anlattı.

CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar-3

'3 KİLO ALTINI TESLİM ETTİM'

Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan Turgut Koç ise; araç kiralama ihalesi için Hürriyet'in kendisinden para istediğini, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe bölümünde İstanbul istikametinde gece saatlerinde yaklaşık 3 kilogram altını poşet içerisinde teslim ettiğini beyan etti.

Altınların bir kısmını Kapalıçarşı'dan, geri kalan kısmını ise Adem Ok ve Fatih Yaşar ve çevresinden temin ettiğini anlatan Koç, altınları geri alamadığını da ifade etti. Dosyada yer alan gizli tanık ifadesinde; asfalt ve satın alma ihalelerinden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığını, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen tarafından teslim alınan paranın altına çevrilerek Belediye Başkanı'na bazen makam odasında bazen de Özel Kalem Müdürü aracılığıyla teslim edildiğini kaydetti. Eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner ile eski makam şoförü Hüseyin Ergül de makam katındaki para trafiğine ilişkin beyanlarda bulundu.

CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar-4

Çetiner, Başkan'ın yanında sürekli siyah, bilgisayar çantasına benzeyen bir çanta taşıdığını, bu çantaya kimsenin dokunamadığını, şoförü Ergül'ün çantada para gördüğünü söylediğini anlattı. Ergül ise ifadesinde; makam odasından aldığı bir poşetin içindeki ambalajlı pakete dokunduğunda bunun para olduğunu hissettiğini, poşeti makam aracına bıraktığını ve Başkan'ın eve giderken poşeti yanına aldığını beyan etti.

'PARA SAYMASI BİTMEMİŞTİR'

Ergül ayrıca, Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz'ın kendisine, "Abi, daha para sayması bitmemiştir" dediğini aktardı.

"Leyla Hanım" belgeselinin idari yapımcısı Koral Altın da ifadesinde, belediyeden alacağı 800 bin liranın 500 bin lirasını Güreşen'in evine getirerek elden teslim ettiğini, kalan 300 bin liranın ise Hürriyet'in şahsi banka hesabından gönderildiğini söyledi. Altın, bu ödeme karşılığında herhangi bir belge imzalamadığını, Başkan'ın şahsi hesabından para gönderilmesine şaşırdığını ifade etti. Dosyadaki ifadelerde Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'in belediyedeki etkisine ilişkin anlatımlar da yer aldı. Hem gizli tanık hem de Ümit Duygu Çetiner ile Hüseyin Ergül, Murat Hürriyet'i belediyede fiilen etkili olan "gölge başkan" olarak nitelendirdi.

CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında şoke eden itiraflar: Sünnet düğününü rüşvete kılıf yaptılar-5

CHP'LİLER DÜĞÜNE AKIN ETMIŞTI

Özel Kalem Müdürü Çetiner ifadesinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet ile birlikte oğulları Aras Hürriyet için 9 Aralık 2022'de Başiskele'de bir otelde sünnet düğünü gerçekleştirdiğini anlattı.

Görev/Unvanİsim
Dönemin CHP Grup BaşkanvekiliÖzgür Özel
Dönemin CHP Genel Başkan YardımcısıVeli Ağbaba
Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMansur Yavaş
Dönemin Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan
DİSK Genel BaşkanıArzu Çerkezoğlu
Birleşik Metal İş Sendikası Genel BaşkanıAdnan Serdaroğlu
Petrol İş Sendikası Genel BaşkanıSüleyman Akyüz
Diğer KatılımcılarÇok sayıda CHP'li milletvekili ve belediye başkanları
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