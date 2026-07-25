TBMM Akran Zorbalığı Raporu kabul edildi: Okullarda kamera, 7/24 destek hatları ve acil çağrı dönemi

Çocukların okullarda gerçekleştirdiği saldırılar ve akran zorbalığı vakalarına ilişkin ilk rapor TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu'nda kabul edildi. "Şiddet ve zorbalama" olaylarının tek çatı altında takip edecek sistemin kurulmasını öneren rapor, çocuklara "öfkeni kontrol et" eğitiminin verilmesini içeriyor. TBMM Başkanlığı'na sunulacak rapor, gereğinin yapılması için bakanlıklara da iletilecek. Raporda şu öneriler bulunuyor:

Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hâle getirilecek.

Okullarda koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

ÖZEL YARDIM HATLARI

Çocukların zorbalık olaylarını bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrim içi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.

Çocuklar 'acil çağrı' sistemini telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek destek talep edebilecek.

Zorbalık yapan çocuklara yönelik empati ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.

Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.