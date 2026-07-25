TBMM Akran Zorbalığı Raporu kabul edildi: Okullarda kamera, 7/24 destek hatları ve acil çağrı dönemi
Şiddet ve akran zorbalığını önleyecek tedbirler belirlendi. Buna göre çocuklara “öfkeni kontrol et” eğitimi verilecek. “Alo zorbalanıyorum” hattı devreye alınacak
Çocukların okullarda gerçekleştirdiği saldırılar ve akran zorbalığı vakalarına ilişkin ilk rapor TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu'nda kabul edildi. "Şiddet ve zorbalama" olaylarının tek çatı altında takip edecek sistemin kurulmasını öneren rapor, çocuklara "öfkeni kontrol et" eğitiminin verilmesini içeriyor. TBMM Başkanlığı'na sunulacak rapor, gereğinin yapılması için bakanlıklara da iletilecek. Raporda şu öneriler bulunuyor:
Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.
Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hâle getirilecek.
Okullarda koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.
ÖZEL YARDIM HATLARI
Çocukların zorbalık olaylarını bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrim içi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak.
Çocuklar 'acil çağrı' sistemini telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek destek talep edebilecek.
Zorbalık yapan çocuklara yönelik empati ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak.
Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek 'dijitanaliz' uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacak.
Sosyal medya ve dijital platformlarda, çocukları hedef alan dijital zorbalık içeriklerinin hızlıca tespit edilmesine yönelik, yapay zekâ destekli bir erken uyarı sistemi kurulacak.
Dijital platformlarda, çocukların 7/24 ulaşabileceği ve Sağlık Bakanlığı denetiminde çalışan psikolojik destek hizmetleri oluşturulacak.
Aileler sürece dâhil edilecek ve bilinçlendirilecek. Şiddetle mücadele "tek çatı altında" yürütülecek
Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.
İMDAT KURTARIN
Komisyon Başkanı Yıldız Konal Süslü şu değerlendirmeyi yaptı:
"Akran zorbalığı, eğitim, aile, sağlık, hukuk, güvenlik ve dijital alan gibi birbirini besleyen ve birbirinden bağımsız çözülmeyen bileşenlerden oluşan ve çocukların eğitim hakkını, fiziksel ve psikolojik gelişimini, sosyal ilişkilerini ve güven duygusunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir toplumsal sorundur."
Haber: Önder Yılmaz