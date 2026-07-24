TikTok yayınında dini değerleri aşağılayan Esra Gürbüz yakalandı!

23 Temmuz 2026 tarihinde TikTok'ta yapılan canlı yayındaki skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, yayını yapan şahsın Esra Gürbüz olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından adresi belirlenen şüpheli, 24 Temmuz 2026'da kıskıvrak yakalanarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SUÇLAMANIN KAPSAMI

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi uyarınca "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

YURT DIŞI YASAĞI

Atılı suçun mevcut yasal düzenlemelerdeki ceza sınırı sebebiyle tutuklama tedbiri uygulanamadı. Şüpheli Esra Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.