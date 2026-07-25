Orta alanı üst seviye bir isimle takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın listenin ilk sırasında Joe Willock yer alıyor. Premier Lig'de Newcastle United formasını giyen İngiliz yıldızın temsilciliğini yapan babası geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve siyah-beyazlılarla yüz yüze görüşme yapılmıştı.

Bu görüşmelerin sonrasında prensip anlaşmasına varılmış ve yönetim de Newcastle ile bonservis pazarlıklarına başlamıştı. Ancak iddialara göre Mohamed Salah transferinde konuşulan rakamları duyan Willock'un babası, yönetimden ekstra olarak 2.5 milyon euroluk talepte bulundu.