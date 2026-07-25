Joe Willock transferi durdu: Baba 2.5 milyon euro istedi
Beşiktaş’la anlaşan İngiliz futbolcunun temsilciğini yapan babasının, Salah transferinde konuşulan rakamların ardından yönetimden 2.5 milyon euro daha istediği ve bu nedenle görüşmelerin durduğu öğrenildi
Orta alanı üst seviye bir isimle takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın listenin ilk sırasında Joe Willock yer alıyor. Premier Lig'de Newcastle United formasını giyen İngiliz yıldızın temsilciliğini yapan babası geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve siyah-beyazlılarla yüz yüze görüşme yapılmıştı.
Bu görüşmelerin sonrasında prensip anlaşmasına varılmış ve yönetim de Newcastle ile bonservis pazarlıklarına başlamıştı. Ancak iddialara göre Mohamed Salah transferinde konuşulan rakamları duyan Willock'un babası, yönetimden ekstra olarak 2.5 milyon euroluk talepte bulundu.
Bunun üzerine görüşmeler donduruldu. Salah'la alakalı menajer krizini çözmeye çalışan Beşiktaş böylece kucağında ikinci problemi bulmuş oldu. Teknik direktör VincenzoItaliao'nun güçlü fiziğini top tekniği ile birleştiren Willock'u takımda görmeyi çok istediği belirtiliyor.