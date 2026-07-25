Gölcük'ten silahlı tehdide! Haluk Levent'in geçmişte mağdur ettiği Şaziye Kutlu anlattı: "5 milyon dolar kaptırdık"

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Kutlu, Levent'le Gölcük depremi sonrası tanıştıklarını belirtti. Çadır yalanıyla kendisine 5 milyon dolar kaptırdıklarını söyledi. Kutlu, "Bu adam herkesi kandırabilecek potansiyelde, çok tehlikeli bir insan. Depremleri kendi çıkarı için kullanacak kadar vicdansız biri. Mafyavari adamlarla birlikte eşimin kafasına silah dayayıp 'Borcumuz yok' belgesi imzalattı. Bizim her şeyimiz gitti, alyansımı bile satmak zorunda kaldım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Enver Kutlu ve Şaziye Kutlu

■ Haluk Levent'le nasıl tanıştınız?

Haluk'la Gölcük Depremi'nden sonra tanıştık. Haluk'un hikayesi hep çadırla başlıyor. Eşimin bir arkadaşı vardı, Haluk'u bize o getirdi. "Gölcük Depremi'nde çadır yaptırdım. İnsanlara yardım ettim. Bunu yapabilmek için de borç aldım. Borcumu ödeyemiyorum. Beni öldürecekler, yardım edin" dedi.

Ümitköy'de bir site yaptırmıştık. 25 dairemiz vardı. Eşim de 3 daire verdi o siteden. Çekler verdi bize, 300 konserden alacağı parayı bu dairelere karşılık bize verecekti. Fakat o çeklerin bir tanesinin karşılığı çıktı, diğerleri karşılıksızdı. Arkasından mahkeme sürecimiz başladı. Bu arada bizim avukatımız da satın almış. Haluk'tan her seferinde para almış, biz sonradan öğrendik bunu. Daha sonra Haluk tekrar eşime yanaştı. O dönem Ünal Acar diye bir menajeri vardı Haluk'un. "Abi biz İstanbul'da bir ofis kuralım. Haluk'un yeri yurdu yok, ofiste belli olsun. Oradan konserlerini ayarlasın, sana ödemesini yapsın" dedi.

Biz bir sarmalının içine girdik. Hani paranızı kurtarmak için daha çok para harcarsınız ya. Sürekli para istiyordu, evimize geliyordu. Bakın hep hikaye aynı aslında biliyor musunuz? Hani bu AHBAP'ı kurduğunda da insanların evine gidiyordu.