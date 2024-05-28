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Alex Sandro kapışması

İtalyan basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Juventus ile sözleşmesi sona eren Alex Sandro için devreye girdiğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
Alex Sandro kapışması

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Juventus ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki sol bek Alex Sandro için Süper Lig'in devleri yarışa girdi. İtalyan basını, 9 sezonun ardından Juventus'a veda eden Brezilyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İki takımın da boşa çıkan Sambacı'nın durumunu yakından takip ettikleri ve kısa süre içeresinde oyuncunun menajeri ile temasa geçecekleri öğrenildi.

Brezilya Milli Takımı formasını da 40 kez giyen tecrübeli oyuncuya ülkesinden Santos'un da talip olduğu ifade ediliyor. Kariyerinde Atletico Paranaense, Santos, Porto ve Juventus gibi kulüplerde oynayan Alex Sandro, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle toplam 18 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı. İhtiyaç duyulması halinde stoperde de görev alabilen Brezilyalı yıldız, kariyeri boyunca 525 maçta, 20 gol ve 49 asistle oynadı.

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