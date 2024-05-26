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İrfan Can'a hücum

Villarreal ve Sevilla F.Bahçe’nin yıldızını transfer etmekte kararlı. Milli oyuncunun menajeri son 1 ay içinde 2 kez İspanya’ya giderek görüşmelerde bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
İrfan Can’a hücum

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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'den ayrılabilir. İspanyol ekipleri Villarreal ve Sevilla, milli futbolcu ile ilgileniyor. İrfan Can'ın temsilcisi Batur Altıparmak son 1 ay içinde 2 kez İspanya'ya giderek görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe'de önümüzdeki ay başkanlık seçimi olduğu için şu anda iç transferle ilgili hamlede bulunulamıyor.

Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın başa geçmesiyle birlikte daha somut adımların atılması bekleniyor. İrfan ayrılma konusunda ısrar ederse mecburen bu yaz satılacak. Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 12 asist yaparak 30 gole katkı verdi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İrfan Can Kahveci'nin durumu sezon sonu netlik kazanacak.

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