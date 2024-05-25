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Milyonlara erken maaş

Gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çeviren emeklilere, Haziran ayının ikinci haftasında erken maaş verilmesi de gündemde. İkramiyeyle birlikte maaşlar da yatırılabilecek. Gözler verilecek kararda...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Milyonlara erken maaş

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Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi yaklaşırken, ödeme takvimiyle birlikte bir erken maaş müjdesi de bekleniyor. Böylece emekliler bayrama hem ikramiyeleri hem aylıkları cebinde girebilecek. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor.

15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce ödenmesi gerektiği için, büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında hak sahiplerine paraları yatırılacak. Bu kapsamda emeklilere 3 bin lira ikramiye verilirken; dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara aylık oranları üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılacak.

Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılacak. İkramiye tarihleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken, aynı dönemde emeklilere erken maaş verilmesi de söz konusu olabilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?
Memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. SSK emeklileri ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında aylıklarını hesabında görüyor. Buna göre, Haziran ayının 1'i ile 5'i arasında memur emeklilerinin aylık ödemeleri yapılacak.

SSK emeklilerinin aylık ödemelerinin ise normalde 17 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da tamamlanması gerekiyor. Ancak bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle ödemeler erken yapılabilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri de kapsaması mümkün.

İKİ ÖDEME BİRDEN
Eğer böyle bir karar alınırsa, emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeleriyle birlikte erken aylık ödemelerini de alabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Haziran ayında yapılması gereken aylık ödemelerini, memur emeklileri de Temmuz başında verilecek aylıklarını Kurban Bayramı öncesinde hesabında görebilecek. Bu ödemeler de büyük ihtimalle 10-14 Haziran'da yapılacak.

İŞLEMİ YETİŞMEYENLER...
İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde olduğu ayda emekli aylığı alıyor olmak gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesinden, mevcut hak sahiplerinin yanı sıra Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlanınca bayram ikramiyelerini alacak. Aylık bağlama işlemleri tamamlananlara belirlenen maaş gününe göre aylık farkı, aylık ve ikramiye ödemesi yapılacak.

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