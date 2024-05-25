PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kolesterol hastalık ya'bacak'

Damar tıkanıklığı 50 yaşını bekliyor. Yanlış beslenmenin yanı sıra kronik hastalıklar riski artırıyor. Uzmanlar kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Kolesterol hastalık ya’bacak’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüzde insan ömrü uzuyor. Ancak hastalıklarla geçen süre de artıyor. Özellikle sigara, yanlış beslenme, hareketsizlik ve kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bacaklarda görülme sıklığı giderek artan damar tıkanıklığı ise 50 yaş ve üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil erkeklerde daha fazla görülen bu durumla ilgili bilgi veriyor. Damar tıkanıklığının bacaklarda güçsüzlük, yol yürüme ile oluşan ağrı, solgunluk, kıllanmada azalma ve tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtiler verdiğini söylüyor. Bu hastalığa yol açan nedenleri sıralıyor...

HAREKETSİZLİK VE FAZLA KİLO
Hareketsizlikle birlikte, kilolar da arıyor. Bu durum hareket etme isteğini azaltıyor. Bu kısır döngü ise kan damarlarına zarar veriyor. İstenmeyen etkilerin önüne geçebilmek için günde 5 bin adım atılması, haftada 3-4 defa 40-50 dakika egzersiz yapılması öneriliyor.

İLERİ YAŞ
Araştırmalar, her 10 yılda damar tıkanıklığı riskinin 2 kat arttığını gösteriyor. Özellikle 50 yaşından sonra sigara kullanımı, yağlı beslenme ve fazla kilo, riski artırıyor.

HİPERTANSİYON
Kan basıncının 120/80 mmhg'nin üzerine olmasına yüksek tansiyon deniyor. Yüksek kan basıncı, damar içindeki hücrelere zarar veriyor. Doğru zamanda müdahale edilmezse damar daralmaları ve tıkanıklıklarına neden oluyor. Bu nedenle tuzlu beslenmeden kaçınmak, spor yapmak, kilo vermek ve gerekiyorsa ilaç kullanmak gerekiyor.

KOLESTEROL
Vücuttaki fazla yağ, damar çevresinde birikerek tıkanıklığa yol açıyor. Kandaki yüksek kolesterol, trigliserit ve LDL seviyeleri vücut için riski artırıyor. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, kolesterolü dengeliyor.

GENETİK HASTALIKLAR
Ailesel kolesterol hastalıkları, Factor V leiden mutasyonu, antithrombin 3, protein C, S bozuklukları damar tıkanıklığına yol açar. Bu hastalıkların uygun medikal tedavi, kan sulandırıcı tedavileri ile kontrol altına alınması gerekir.

SİGARA
Damarları zamanla daraltıp tıkayan ateroskleroz denilen damar sertliğine yol açıyor. Üstelik sadece sigara içmek değil, sigara içilen yerde bulunmak da riski artırıyor. Sigarayı bırakmak, şikayetleri azaltıyor.

DİYABET
Hastaların yüzde 30'unda damar tıkanıklığı görülür. Kan akımının azalması ve diyabet hastalığının etkileri ile bacaklarda yaralar görülür. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanması ve sağlıklı beslenmesi gerekir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı! Barış Boyun gözaltındayken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?
Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim ’Seçil Erzan kızım gibidir’ demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı
Montella’dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi
SON DAKİKA