Yazar Eylem Tok, Murat Aci'nin ölümüne yol açan oğlu Timur Cihantimur'u (16), ABD'ye kaçırdı. Anne-oğul hakkında Kırmızı Bülten çıkartıldı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi. Av. Dr. Candaş Gürol, "Eylem Tok, pasaportunun süresinin dolmasıyla birlikte seyahat belgesi geçersiz olan kişi statüsünde yer alacak. ABD tarafından deport edilebilir" dedi.

DENİZ YUSUFOĞLU

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