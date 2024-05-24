Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetim listesini paylaştı ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, "Fenerbahçe zirvededir. Şampiyon olması engellenmiştir. İnşallah bu sezon bizim adımıza şampiyonlukla biter" dedi. Koç, "Güçlü bir kadro kurduk ve sistemin içindeki böcekler tek tek ortaya çıktı. Bunların hepsinin kökünü kazıyacağız. Yeni sezonda öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" diye konuştu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e de yüklenen F.Bahçe Başkanı, "Erden Timur'a başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Bu onun ilk yalanı değil. Yalanının yüzüne vurulmayacağını biliyor. Delikanlı olan kavgaya çağırıyor. Ama basit bir televizyon programına da çıkamıyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

LİSTELER BELLİ OLDU

F.Bahçe'de seçim öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim listeleri belli oldu. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı. Sarı-Lacivertliler'deki seçim 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.