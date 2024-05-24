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Benden daha iyisini yapamaz

F.Bahçe Teknik direktörü İsmail Kartal’ın Başkan Ali Koç’a yakın isimlerin bulunduğu bir ortamda, “Mourinho gelsin, görelim. Benden daha iyisini yapamaz” dediği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Benden daha iyisini yapamaz

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği konusunda bir belirsizlik yaşanıyor. Kartal'ın yerine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun getirileceği konuşuluyor.

KARTAL HUZURSUZ
Son olarak deplasmanda oynadıkları Galatasaray derbisini 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0 kazanan ve tarihi bir zafere imza atan Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal, yeni teknik direktör iddialarından rahatsız oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yakın isimlerin aralarında bulunduğu bir ortamda bunu anlattığı ve iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ
Kartal'ın, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam için, "Jose Mourinho göreve gelsin de görelim. Benden daha iyisini yapamaz" dediği öğrenildi. Bilindiği üzere Kartal, daha önce geleceği hakkında gelen bir soruya, "Gel dediklerinde geliyor, git dediklerinde gidiyorum. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Kalma, ya da gitme planı yapmadım" yanıtını vermişti. Kartal, 2.23 ile kulüp tarihinin maç başına en fazla puan toplayan 2. hocası durumunda.

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