Bu ay başvur Haziran’da al

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı ikramiyesi için gün sayıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. İkramiye de bayramdan önce veriliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ödemesi 15 Haziran'a kadar yapılacak. Tam tarihi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. İkramiyeden bu ay sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak. İşte 7 soruda ikramiye...

İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN HANGİ TARİHLERE DİKKAT EDİLMELİ?

İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Buna göre 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar, emekli aylıkları 1 Haziran itibariyle bağlanacağı için bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran ayında ve sonrasında başvuranlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak. İkramiye şartlarına uygun tarihte aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte paralarını alabilecek.



KİME, NE KADAR NE VERİLECEK?

İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, dul-yetim aylığı alanların, iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri bağlananların bayram ikramiyesi aylık oranlarına göre hesaplanacak. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira alacak. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750, yüzde 45 olanlara bin 350 lira tutarında ikramiye yatırılacak.

2 AYLIK BİRDEN ALANIN ÇİFT İKRAMİYE İMKANI VAR MI?

Hayır. Çünkü tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılıyor. Burada en yüksek ödemeye imkan veren dosya dikkate alınıyor. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.

İKRAMİYE BAŞVURUSU GEREKİYOR MU?

Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.



KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

İkramiye ödemesi Haziran ayının ilk yarısında yapılacak. Büyük bir ihtimalle de 10-15 Haziran arasında yatırılacak.



KİME, NE KADAR VERİLECEK?

- Emekli aylığı: 3.000 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 2.250 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 1.500 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 750 TL

- 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

- Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

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