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Borsa oyun alanı değil

Bakan Şimşek, borsanın oyun değil yatırım alanı olduğunu belirterek, ‘Birileri çok yüksek getiri vadediyorsa o riskli bir faaliyettir. Tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Borsa oyun alanı değil

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara yatırım uyarısında bulunarak, "Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir, uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu'na uğrayın ve eğitim alın" dedi.

EĞİTİM VERİLECEK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun gerçekleştirdiği panelde konuşan Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını kaydederek, "Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var" ifadesini kullandı.

Borsada 8.6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, "Bunlar önemli rakamlar. Belki Batı'daki kadar değilse de büyük rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'de 1.9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Benzer şekilde mesela dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020'de 1.7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon kişiye çıktı. Birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar" diye konuştu.

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Bakan Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların "borsada oynuyorum" tabirini kullandığına işaret ederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararların verilmesi gerektiğini söyledi.

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