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İran'da Reisi matemi

Suikast gibi kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tebriz Tahran, Kum Kenti, Bircend ve Meşhed’de düzenlenecek törenler sonrası defnedilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
İran’da Reisi matemi

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Tartışmalı helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için dün binlerce İranlı Tebriz'de bulunan Şehitler Meydanı'nda toplandı. Törene katılanlar, "Biz ne kadar şehit versek de İran bakidir. Buradan Azerbaycan'a Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam olsun" ifadelerini kullandı.

Törene katılanların birçoğunun ağladığı gözlerden kaçmadı. Binlerce kişi Reisi ve beraberindekilerin tabutlarının arkasından yürümek isterken, büyük bir izdiham da yaşandı. Cenazeler daha sonra uçakla Tahran'a ulaştırıldı. Buradaki törenin ardından Kum Kenti'nde tören yapıldı. Bircend'de düzenlenecek anmanın ardından Reisi'nin cumartesi sabahı Meşhed'de defnedileceği vurgulandı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı açıklandı.

SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in başkanlığında seçim tarihinin belirlenmesi için kurul toplantı yaptı. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda İran'da seçimlerin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

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