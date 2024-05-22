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Cihangir’den kopamıyor!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Cihangir’den kopamıyor!

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Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz aya kadar Cihangir sakinlerinden biri olan Demir, geçtiğimiz dönemde sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Sarıyer'de bir siteye taşınmıştı.

Gazetecilerin, "Mert bey taşındınız ama vazgeçemiyorsunuz. Sizi yine buralarda görüyoruz'' sözleri üzerine Demir, "Cihangir benim ilk göz ağrım. Cihangir'i çok seviyorum'' dedi. Yakışıklı oyuncu, "Afra hanımla ilişkiniz nasıl gidiyor? Birlikte Göcek'te tatil planınız var mı?" sorusuna gülmekle yetindi.

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