Tamamen duygusal

Psikolojik faktörler, obeziteye neden olduğu gibi obezite de psikolojik sorunlara yol açıyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman konuyla ilgili şunları söylüyor: Obezite; hipertansiyona, tip 2 diyabete, felç riskinde artışa, uyku apnesine, safra kesesi hastalıklarına, kolesterol yüksekliğine neden olarak beden sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Obeziteye sahip kişilerin normal kilolulara göre son bir yılda majör depresyon atağı geçirme riski beş kat fazladır. Bu arada obezite depresyon ilişkisi kadınlarda daha güçlü görünür. Bir çalışmada kadınlarda obezitenin depresyonda yüzde 37'lik bir artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Tıkınırcasına yeme ve gece yeme bozukluklarına da dikkat.