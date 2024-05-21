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Bu bir derbi değil onur mücadelesi

Sırp futbolcu takım arkadaşlarına, “Sezon başından bu yana yaşananlar ortada. Bu bir derbi ya da şampiyonluk maçı değil. Bu bir onur mücadelesi” dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Bu bir derbi değil onur mücadelesi

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek tarihi bir zafer elde etti. Sarı-Lacvertliler yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı maçı kazanarak ezeli rakibinin hem şampiyonluk kutlamalarını engelledi hem de umudunu son maça taşıdı. Tarihi maçın öncesinde Fenerbahçe soyunma odasındaki konuşmaların detaylarına ise TAKVİM ulaştı. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal söz almadan önce arkadaşlarına müthiş bir motive konuşması yaptı.

BÜYÜK ENGELLERLE KARŞILAŞTIK
Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe olarak sezon boyunca büyük engellerle karşılaştık. Bize yaşatılanlar ortada. Bu akşam burada çıkıp en iyi futbolumuzu oynayacağız ve sonunda kazanan biz olacağız. Ben buna sonuna kadar inanıyorum" dedi. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı, "Bu bir derbi maçı değil, onur mücadelesi... Bize düşen bu formanın hakkını sonuna kadar vermek. Onu da yapacağımızdan şüphem yok" diye konuştu. Tadic'in sözleri sonrasında soyunma odasında büyük bir alkış tufanı koptu. Tadic'in sözlerinden sonra konuşan İsmail Kartal da takımına sonuna kadar güvendiğini söyleyerek, "Galatasaray'ı bugün yeneceğiz. Sonra da Samandıra'ya giderek kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

BİZ KURBAN DEĞİLİZ ASLA ÖLMEYECEĞİZ
Tadic maçtan Samandıra'da da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sırp yıldız, "Biz kurban değiliz. Biz savaşçıyız ve sonuna kadar savaşacağız. Asla ölmeyeceğiz!" dedi. Bu açıklamalar Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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