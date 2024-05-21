Aboubakar’a Rus kancası

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili süpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli forvete Rus ekibi Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtildi. Afrika basınında yer alan haberde Spartak Moskova'nın bu yaz Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü. Haberde, Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için 4 milyon Euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de yer aldı. Bu sezon 33 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu yıldızın Beşiktaş ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

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