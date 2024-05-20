Rekor ücr’ed’

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece dizilerin değil reklamların da yüzü oldu. Jean markası, alışveriş platformu ve bebek bezi reklamlarında oynadı. Hem dijital hem de ulusal kanallardaki dizilerde rol aldı. Böylelikle servetine servet kattı. Türkiye'nin en çok oyuncuları arasında ilk sırada yer alırken şöhreti sınırları aştı. Özellikle Arap dünyasında ciddi bir hayran kitlesi oluştu. Ve hayranları onun içi kesenin ağzını açtı. Son olarak Kuveytli Arap işadamı mağaza açılışı için Tatlıtuğ'u Kuveyt'e davet etti. Bunun için kesenin ağzını açıp 350 bin dolar (Yaklaşık 12 milyon TL) verdi. Hatta özel uçak bile tahsis edeceğini söyledi. Ancak Tatlıtuğ teklifi kabul etmedi. Hayır cevabını gönderdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN